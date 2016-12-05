|
Новости oilru.com
Атомная энергетика
Третий энергоблок Нововоронежской атомной электростанции окончательно остановлен
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
12:44 · "Газпром нефть" намерена увеличить в 2016 г. добычу углеводородов на 7,7%, до 85,8 млн т н.э.
11:59 · Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:14
Энергоблок номер 3 окончательно остановлен на Нововоронежской атомной электростанции. Как сообщила сегодня пресс-служба АЭС, он станет пилотным энергоблоком для отработки технологий вывода из эксплуатации реакторов ВВЭР-440.
"Энергоблок номер 3 Нововоронежской АЭС окончательно остановлен, он станет пилотным энергоблоком для отработки технологий вывода из эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и будет способствовать наращиванию компетенций Концерна "Росэнергоатом" для дальнейшего выхода на международный рынок услуг в области атомной энергетики", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что отработку технологий демонтажа и дезактивации оборудования на остановленном реакторе будет проводить Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации реакторов ВВЭР, расположенный на площадке Нововоронежской АЭС, а полученный опыт будет использован при проведении аналогичных работ на российских и зарубежных энергоблоках подобной серии. "Оборудование энергоблока номер 3 будет использовано для совершенствования систем безопасности энергоблока номер 4 Нововоронежской АЭС с аналогичным реактором ВВЭР-440 в процессе выполнения комплекса работ по повторному продлению срока его эксплуатации", - добавили в пресс-службе.
Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока номер 3 с реакторной установкой ВВЭР-440 состоялся в декабре 1971 года. Он стал первым в серии энергоблоков мощностью 440 МВт. По аналогичным проектам в мире было построено 29 энергоблоков, из них шесть - в России: два на Нововоронежской и четыре на Кольской АЭС. Срок эксплуатации блока номер 3 Нововоронежской АЭС заканчивался в 2001 году, но в 1999-2002 годах были выполнены работы по продлению этого срока, лицензия Ростехнадзора увеличила его эксплуатацию на 15 лет - до 2016 года.
Нововоронежская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В настоящее время в эксплуатации находятся два энергоблока. С 2007 года на площадке Нововоронежской АЭС ведется строительство инновационных энергоблоков номер 6 и 7 по проекту "АЭС-2006" мощностью 1200 МВт каждый. На энергоблоке номер 7 ведутся пусконаладочные и монтажные работы, энергоблок номер 6 находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.