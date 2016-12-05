«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:14

Энергоблок номер 3 окончательно остановлен на Нововоронежской атомной электростанции. Как сообщила сегодня пресс-служба АЭС, он станет пилотным энергоблоком для отработки технологий вывода из эксплуатации реакторов ВВЭР-440.



"Энергоблок номер 3 Нововоронежской АЭС окончательно остановлен, он станет пилотным энергоблоком для отработки технологий вывода из эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и будет способствовать наращиванию компетенций Концерна "Росэнергоатом" для дальнейшего выхода на международный рынок услуг в области атомной энергетики", - сказали в пресс-службе.



Там уточнили, что отработку технологий демонтажа и дезактивации оборудования на остановленном реакторе будет проводить Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации реакторов ВВЭР, расположенный на площадке Нововоронежской АЭС, а полученный опыт будет использован при проведении аналогичных работ на российских и зарубежных энергоблоках подобной серии. "Оборудование энергоблока номер 3 будет использовано для совершенствования систем безопасности энергоблока номер 4 Нововоронежской АЭС с аналогичным реактором ВВЭР-440 в процессе выполнения комплекса работ по повторному продлению срока его эксплуатации", - добавили в пресс-службе.



Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока номер 3 с реакторной установкой ВВЭР-440 состоялся в декабре 1971 года. Он стал первым в серии энергоблоков мощностью 440 МВт. По аналогичным проектам в мире было построено 29 энергоблоков, из них шесть - в России: два на Нововоронежской и четыре на Кольской АЭС. Срок эксплуатации блока номер 3 Нововоронежской АЭС заканчивался в 2001 году, но в 1999-2002 годах были выполнены работы по продлению этого срока, лицензия Ростехнадзора увеличила его эксплуатацию на 15 лет - до 2016 года.



Нововоронежская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В настоящее время в эксплуатации находятся два энергоблока. С 2007 года на площадке Нововоронежской АЭС ведется строительство инновационных энергоблоков номер 6 и 7 по проекту "АЭС-2006" мощностью 1200 МВт каждый. На энергоблоке номер 7 ведутся пусконаладочные и монтажные работы, энергоблок номер 6 находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.



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