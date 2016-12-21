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Прогнозы

Сколько будет стоить нефть в следующем году?

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:04    
Цены на нефть в этом году смогли стабилизироваться в районе отметки $55 за баррель, а в последние месяцы даже пошли выше, к тому же были созданы предпосылки для дальнейшего роста. Так какой же будет цена на нефть в следующем году?
 
Эксперты все чаще озвучивают прогноз цен в диапазоне $50-60 за бочку, то есть, по сути, они не ждут никаких изменений.
 
Впрочем, последние годы наглядно показали, что колебания на рынке нефти могут быть очень сильными, зачастую даже могут напоминать цунами.
 
Свой прогноз в минувшую пятницу озвучил и президент страны Владимир Путин. Он также не ждет серьезных изменений:
 
Владимир Путин
 

"Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируется на сегодняшнем уровне".
 
Президент не скрывает, что опирается на прогноз Минэнерго. В целом все выглядит логично: если ОПЕК и не входящие в нее страны будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи, избыток нефти будет уходить с рынка. Конечно, есть еще сланцевый сектор США, который, скорее всего, будет наращивать объемы, но не так сильно, поэтому предпосылки для стабилизации нефтяных цен есть, а для дальнейшего роста они ограничены, поскольку тогда в США начнется новый сланцевый бум.
 
Как справедливо заметил министр энергетики Александр Новак, от технологического прогресса никуда не деться.
 
С другой стороны, отметим, что финансовые ведомства РФ, в частности Минфин и ЦБ РФ, не хотят поддаваться оптимистичному настрою и рассчитывают свои прогнозы исходя из цены на нефть в $40 за баррель.
Это достаточно важный момент, ведь в прошлом мы часто слышали фразу "цены на нефть будут восстанавливаться", а в итоге получалось наоборот, что в свою очередь оборачивалось серьезными проблемами для экономики.
 
В краткосрочной же перспективе вероятность роста нефтяных котировок все еще сохраняется. Многие уважаемые эксперты ждут цены барреля смеси Brent на уровне $58-60. Однако с технической точки зрения картина остается неопределенной.
 
Мы видим, что цены так и не смогли пробить верхнюю границу расширяющейся формации, поэтому сохраняется вероятность снижения цены с текущих уровней. Судя по всему, стоит дождаться января и посмотреть, как члены ОПЕК будут выполнять свои обязательства по сокращению добычи.
 
Если появится хоть один намек на то, что сделка сорвется, спекулянты не преминут воспользоваться этим и начнут игру на понижение. Страны-производители должны это прекрасно понимать.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547435/

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Сколько будет стоить нефть в следующем году?

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 12:04   
Цены на нефть в этом году смогли стабилизироваться в районе отметки $55 за баррель, а в последние месяцы даже пошли выше, к тому же были созданы предпосылки для дальнейшего роста. Так какой же будет цена на нефть в следующем году?
 
Эксперты все чаще озвучивают прогноз цен в диапазоне $50-60 за бочку, то есть, по сути, они не ждут никаких изменений.
 
Впрочем, последние годы наглядно показали, что колебания на рынке нефти могут быть очень сильными, зачастую даже могут напоминать цунами.
 
Свой прогноз в минувшую пятницу озвучил и президент страны Владимир Путин. Он также не ждет серьезных изменений:
 
Владимир Путин
 

"Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируется на сегодняшнем уровне".
 
Президент не скрывает, что опирается на прогноз Минэнерго. В целом все выглядит логично: если ОПЕК и не входящие в нее страны будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи, избыток нефти будет уходить с рынка. Конечно, есть еще сланцевый сектор США, который, скорее всего, будет наращивать объемы, но не так сильно, поэтому предпосылки для стабилизации нефтяных цен есть, а для дальнейшего роста они ограничены, поскольку тогда в США начнется новый сланцевый бум.
 
Как справедливо заметил министр энергетики Александр Новак, от технологического прогресса никуда не деться.
 
С другой стороны, отметим, что финансовые ведомства РФ, в частности Минфин и ЦБ РФ, не хотят поддаваться оптимистичному настрою и рассчитывают свои прогнозы исходя из цены на нефть в $40 за баррель.
Это достаточно важный момент, ведь в прошлом мы часто слышали фразу "цены на нефть будут восстанавливаться", а в итоге получалось наоборот, что в свою очередь оборачивалось серьезными проблемами для экономики.
 
В краткосрочной же перспективе вероятность роста нефтяных котировок все еще сохраняется. Многие уважаемые эксперты ждут цены барреля смеси Brent на уровне $58-60. Однако с технической точки зрения картина остается неопределенной.
 
Мы видим, что цены так и не смогли пробить верхнюю границу расширяющейся формации, поэтому сохраняется вероятность снижения цены с текущих уровней. Судя по всему, стоит дождаться января и посмотреть, как члены ОПЕК будут выполнять свои обязательства по сокращению добычи.
 
Если появится хоть один намек на то, что сделка сорвется, спекулянты не преминут воспользоваться этим и начнут игру на понижение. Страны-производители должны это прекрасно понимать.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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