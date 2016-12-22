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Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса
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11:59 · Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 11:59 Yle, Финляндия
Черстин Крунвалль (Kerstin Kronvall)
Цели России в отношении Арктики носят геополитический и стратегический характер. Ей важно не допустить, чтобы контроль над Северным морским путем или природными ресурсами региона достался кому-то другому.
До сих пор странам, осуществляющим международное сотрудничество в Арктическом регионе, удавалось избежать серьезных конфликтов, однако глобальное потепление и связанное с ним таяние ледников могут изменить положение дел.
В первую очередь, это касается Северного морского пути — кратчайшего водного маршрута между Европой и Азией. С тех пор, как в летнее время льды здесь начали таять, путь открылся для судоходства.
Россия считает Северный морской путь национальной собственностью и намерена контролировать прохождение по нему судов, а также собирать с них плату за пользование маршрутом.
Усиление военного присутствия
Значение Арктики для России растет, поэтому в регион стягиваются дополнительные вооруженные силы.
Полковник в отставке Ари Раутала (Ari Rautala) провел и опубликовал в 2013 году исследование, касающееся российского военного присутствия в Арктическом регионе. Он пришел к выводу, что действия России являются не подготовкой к нападению, а оборонительной мерой: государство стремится защитить свои национальные интересы.
«Россия хочет обеспечить за счет военного присутствия сохранение своего статуса в регионе», — отмечает Раутала.
Схожего мнения придерживается и исследователь Высшей школы экономики Николай Петров: «Вопрос здесь не столько в защите конкретных интересов, сколько в демонстрации силы».
Уборка территории
О проблемах окружающей среды в Арктическом регионе теперь активнее заговорили и в России, причем среди экологических проблем называются не только те, что потенциально связаны с добычей нефти и газа, но и, к примеру, замусоривание, оказывающее значительное негативное воздействие на человека и природу.
Для выработки электроэнергии в Арктике широко используют генераторы, топливо для которых продается в металлических бочках. Природу региона засоряют тысячи таких пустых бочек, так что в последние годы российское руководство финансировало программы по уборке территории. Собирают не только эти бочки, но и прочие неразлагающиеся отходы.
Фотограф Сергей Малахов заснял такие работы. Его фотографии, посвященные предпринимательской деятельности в Арктике, выставлены в центре Москвы на Страстном бульваре.
Глава национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов рассказал на открытии выставки, что в расчистке территории участвовали и атомные подводные лодки: с их помощью со дня поднимали крупные бочки, использовавшиеся в процессе промышленного производства.
На церемонии открытия резали и раздавали арбузы. Удивительно, но это давняя традиция российских полярников — перед началом важной экспедиции есть арбуз.
Судьба белых медведей вызывает беспокойство
Фотограф Сергей Малахов был в Арктике много раз и заметил, как она меняется: «Белые медведи теперь часто подходят близко к людям, хотя раньше боялись их».
Изменения в поведении белых медведей связаны с сокращением территории, покрытой льдом. Директор Арктической программы Всемирного фонда дикой природы Александр Шестаков отмечает, что белые медведи все чаще пытаются найти пропитание на свалках рядом с поселениями людей.
Появление медведей рядом с людьми вызывает разумные опасения. Во многих местах жители организовали специальные отряды, которые отпугивают белых медведей от поселений. И все же животные часто заходят в деревни, а там их пристреливают.
Утечка нефти обернулась бы для региона настоящей катастрофой
Александр Шестаков рад, что добыча нефти в Арктике еще не началась. Однако, хотя эти планы и отложены, его сильно беспокоит будущее региона: «Утечка нефти на территории, покрытой льдом, приведет к тяжелым последствиям. Поверхность льда неровная, и вычистить нефть из-подо льда или из трещин в нем невозможно».
Утечка нефти здесь оказалась бы куда хуже по негативным последствиям, чем такая же авария, произошедшая южнее, в более теплых водах. Шестаков отмечает, что утечка в Северном Ледовитом океане оказалась бы по тяжести сравнима с катастрофой, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010 году.
«Там тепло и много разлагающих нефть бактерий. Арктический регион этим похвастаться не может» — отмечает он.
Кроме того, у Соединенных Штатов лучшее в мире оборудование для устранения последствий утечек нефти. Им удалось привлечь к ликвидации последствий аварии тысячи судов и 40 тысяч человек, что в условиях Арктики было бы невозможно.