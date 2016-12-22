Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 26 декабря 2016 года, понедельник , 13:44:58 мск
Нефть, Brent: $55.16 0
Валюта:    60.85 0    63.54 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.62 Мб информации:

  • 530912 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Мероприятия

Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 11:59    Yle, Финляндия
Черстин Крунвалль (Kerstin Kronvall)
 
Цели России в отношении Арктики носят геополитический и стратегический характер. Ей важно не допустить, чтобы контроль над Северным морским путем или природными ресурсами региона достался кому-то другому.
 
До сих пор странам, осуществляющим международное сотрудничество в Арктическом регионе, удавалось избежать серьезных конфликтов, однако глобальное потепление и связанное с ним таяние ледников могут изменить положение дел.
 
В первую очередь, это касается Северного морского пути — кратчайшего водного маршрута между Европой и Азией. С тех пор, как в летнее время льды здесь начали таять, путь открылся для судоходства.
 
Россия считает Северный морской путь национальной собственностью и намерена контролировать прохождение по нему судов, а также собирать с них плату за пользование маршрутом.
 
Усиление военного присутствия
 
Значение Арктики для России растет, поэтому в регион стягиваются дополнительные вооруженные силы.
 
Полковник в отставке Ари Раутала (Ari Rautala) провел и опубликовал в 2013 году исследование, касающееся российского военного присутствия в Арктическом регионе. Он пришел к выводу, что действия России являются не подготовкой к нападению, а оборонительной мерой: государство стремится защитить свои национальные интересы.
 
«Россия хочет обеспечить за счет военного присутствия сохранение своего статуса в регионе», — отмечает Раутала.
 
Схожего мнения придерживается и исследователь Высшей школы экономики Николай Петров: «Вопрос здесь не столько в защите конкретных интересов, сколько в демонстрации силы».
 
Уборка территории
 
О проблемах окружающей среды в Арктическом регионе теперь активнее заговорили и в России, причем среди экологических проблем называются не только те, что потенциально связаны с добычей нефти и газа, но и, к примеру, замусоривание, оказывающее значительное негативное воздействие на человека и природу.
 
Для выработки электроэнергии в Арктике широко используют генераторы, топливо для которых продается в металлических бочках. Природу региона засоряют тысячи таких пустых бочек, так что в последние годы российское руководство финансировало программы по уборке территории. Собирают не только эти бочки, но и прочие неразлагающиеся отходы.
 
Фотограф Сергей Малахов заснял такие работы. Его фотографии, посвященные предпринимательской деятельности в Арктике, выставлены в центре Москвы на Страстном бульваре.
 
Глава национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов рассказал на открытии выставки, что в расчистке территории участвовали и атомные подводные лодки: с их помощью со дня поднимали крупные бочки, использовавшиеся в процессе промышленного производства.
 
На церемонии открытия резали и раздавали арбузы. Удивительно, но это давняя традиция российских полярников — перед началом важной экспедиции есть арбуз.
 
Судьба белых медведей вызывает беспокойство
 
Фотограф Сергей Малахов был в Арктике много раз и заметил, как она меняется: «Белые медведи теперь часто подходят близко к людям, хотя раньше боялись их».
 
Изменения в поведении белых медведей связаны с сокращением территории, покрытой льдом. Директор Арктической программы Всемирного фонда дикой природы Александр Шестаков отмечает, что белые медведи все чаще пытаются найти пропитание на свалках рядом с поселениями людей.
 
Появление медведей рядом с людьми вызывает разумные опасения. Во многих местах жители организовали специальные отряды, которые отпугивают белых медведей от поселений. И все же животные часто заходят в деревни, а там их пристреливают.
 
Утечка нефти обернулась бы для региона настоящей катастрофой
 
Александр Шестаков рад, что добыча нефти в Арктике еще не началась. Однако, хотя эти планы и отложены, его сильно беспокоит будущее региона: «Утечка нефти на территории, покрытой льдом, приведет к тяжелым последствиям. Поверхность льда неровная, и вычистить нефть из-подо льда или из трещин в нем невозможно».
 
Утечка нефти здесь оказалась бы куда хуже по негативным последствиям, чем такая же авария, произошедшая южнее, в более теплых водах. Шестаков отмечает, что утечка в Северном Ледовитом океане оказалась бы по тяжести сравнима с катастрофой, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010 году.
 
«Там тепло и много разлагающих нефть бактерий. Арктический регион этим похвастаться не может» — отмечает он.
 
Кроме того, у Соединенных Штатов лучшее в мире оборудование для устранения последствий утечек нефти. Им удалось привлечь к ликвидации последствий аварии тысячи судов и 40 тысяч человек, что в условиях Арктики было бы невозможно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547434/

Большинство россиян собрались встретить Новый год домаСколько будет стоить нефть в следующем году?
Просмотров: 171
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
13:05 · Доля "Газпрома" на европейском рынке выросла до рекордных 33%
12:59 · Г-н Шредер, каким будет 2017 год?
12:54 · Европа: предрождественска я сессия оказалась выигрышной
12:49 · Финансовая аналитика от Альпари: Деловой мир поверил в конец холодной войны
12:44 · "Газпром нефть" намерена увеличить в 2016 г. добычу углеводородов на 7,7%, до 85,8 млн т н.э.
12:39 · КТК может направить в 2017 году $1,1 млрд на погашение долга перед акционерами
12:34 · Россияне назвали главное событие уходящего года
12:29 · "Газпром нефть" планирует в 2017 г. увеличить инвестпрограмму на 11,6%, до 404,1 млрд руб.
12:24 · "Кортес": в России с 19 по 23 декабря выросли цены на бензин
12:19 · Минэнерго: 1,5 года на раскрутку фьючерса на Urals
12:14 · Третий энергоблок Нововоронежской атомной электростанции окончательно остановлен
12:09 · "Газпром нефть" ожидает сокращения объема переработки нефти в 2016 г. на 5%, до 41,3 млн т
12:04 · Сколько будет стоить нефть в следующем году?
11:59 · Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса
11:54 · Большинство россиян собрались встретить Новый год дома

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Россия стремится контролировать Северный Ледовитый океан и территорию вокруг Северного полюса

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 11:59   Yle, Финляндия
Черстин Крунвалль (Kerstin Kronvall)
 
Цели России в отношении Арктики носят геополитический и стратегический характер. Ей важно не допустить, чтобы контроль над Северным морским путем или природными ресурсами региона достался кому-то другому.
 
До сих пор странам, осуществляющим международное сотрудничество в Арктическом регионе, удавалось избежать серьезных конфликтов, однако глобальное потепление и связанное с ним таяние ледников могут изменить положение дел.
 
В первую очередь, это касается Северного морского пути — кратчайшего водного маршрута между Европой и Азией. С тех пор, как в летнее время льды здесь начали таять, путь открылся для судоходства.
 
Россия считает Северный морской путь национальной собственностью и намерена контролировать прохождение по нему судов, а также собирать с них плату за пользование маршрутом.
 
Усиление военного присутствия
 
Значение Арктики для России растет, поэтому в регион стягиваются дополнительные вооруженные силы.
 
Полковник в отставке Ари Раутала (Ari Rautala) провел и опубликовал в 2013 году исследование, касающееся российского военного присутствия в Арктическом регионе. Он пришел к выводу, что действия России являются не подготовкой к нападению, а оборонительной мерой: государство стремится защитить свои национальные интересы.
 
«Россия хочет обеспечить за счет военного присутствия сохранение своего статуса в регионе», — отмечает Раутала.
 
Схожего мнения придерживается и исследователь Высшей школы экономики Николай Петров: «Вопрос здесь не столько в защите конкретных интересов, сколько в демонстрации силы».
 
Уборка территории
 
О проблемах окружающей среды в Арктическом регионе теперь активнее заговорили и в России, причем среди экологических проблем называются не только те, что потенциально связаны с добычей нефти и газа, но и, к примеру, замусоривание, оказывающее значительное негативное воздействие на человека и природу.
 
Для выработки электроэнергии в Арктике широко используют генераторы, топливо для которых продается в металлических бочках. Природу региона засоряют тысячи таких пустых бочек, так что в последние годы российское руководство финансировало программы по уборке территории. Собирают не только эти бочки, но и прочие неразлагающиеся отходы.
 
Фотограф Сергей Малахов заснял такие работы. Его фотографии, посвященные предпринимательской деятельности в Арктике, выставлены в центре Москвы на Страстном бульваре.
 
Глава национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов рассказал на открытии выставки, что в расчистке территории участвовали и атомные подводные лодки: с их помощью со дня поднимали крупные бочки, использовавшиеся в процессе промышленного производства.
 
На церемонии открытия резали и раздавали арбузы. Удивительно, но это давняя традиция российских полярников — перед началом важной экспедиции есть арбуз.
 
Судьба белых медведей вызывает беспокойство
 
Фотограф Сергей Малахов был в Арктике много раз и заметил, как она меняется: «Белые медведи теперь часто подходят близко к людям, хотя раньше боялись их».
 
Изменения в поведении белых медведей связаны с сокращением территории, покрытой льдом. Директор Арктической программы Всемирного фонда дикой природы Александр Шестаков отмечает, что белые медведи все чаще пытаются найти пропитание на свалках рядом с поселениями людей.
 
Появление медведей рядом с людьми вызывает разумные опасения. Во многих местах жители организовали специальные отряды, которые отпугивают белых медведей от поселений. И все же животные часто заходят в деревни, а там их пристреливают.
 
Утечка нефти обернулась бы для региона настоящей катастрофой
 
Александр Шестаков рад, что добыча нефти в Арктике еще не началась. Однако, хотя эти планы и отложены, его сильно беспокоит будущее региона: «Утечка нефти на территории, покрытой льдом, приведет к тяжелым последствиям. Поверхность льда неровная, и вычистить нефть из-подо льда или из трещин в нем невозможно».
 
Утечка нефти здесь оказалась бы куда хуже по негативным последствиям, чем такая же авария, произошедшая южнее, в более теплых водах. Шестаков отмечает, что утечка в Северном Ледовитом океане оказалась бы по тяжести сравнима с катастрофой, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010 году.
 
«Там тепло и много разлагающих нефть бактерий. Арктический регион этим похвастаться не может» — отмечает он.
 
Кроме того, у Соединенных Штатов лучшее в мире оборудование для устранения последствий утечек нефти. Им удалось привлечь к ликвидации последствий аварии тысячи судов и 40 тысяч человек, что в условиях Арктики было бы невозможно.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 