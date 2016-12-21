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Большинство россиян собрались встретить Новый год дома
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 11:54
Большинство россиян (70%) традиционно планируют встретить Новый год у себя дома, с родными и близкими, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Каждый пятый россиянин (21%) проведет новогоднюю ночь в гостях, с друзьями. Только 3% респондентов собираются встретить 2017-й год за рубежом, по 2% - в доме отдыха или в одиночестве.
В новогодние каникулы большинство россиян собираются просто отдыхать дома (60%). Еще 17% планируют заниматься домашними делами, ремонтом, а 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России.
Работать в праздники будут 8% участников опроса, проведенного 9-12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах РФ.
По данным социологов, Новый год является самым популярным зимним праздником - его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58%, Старый Новый год - 47%, Крещение - 39%, католическое Рождество 25 декабря - 4%.