«Нефть России», 26.12.16, Москва, 11:54

Большинство россиян (70%) традиционно планируют встретить Новый год у себя дома, с родными и близкими, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".



Каждый пятый россиянин (21%) проведет новогоднюю ночь в гостях, с друзьями. Только 3% респондентов собираются встретить 2017-й год за рубежом, по 2% - в доме отдыха или в одиночестве.



В новогодние каникулы большинство россиян собираются просто отдыхать дома (60%). Еще 17% планируют заниматься домашними делами, ремонтом, а 15% поедут в гости к родным или знакомым в другой регион России.



Работать в праздники будут 8% участников опроса, проведенного 9-12 декабря среди 800 человек в 137 населенных пунктах РФ.



По данным социологов, Новый год является самым популярным зимним праздником - его планируют отмечать 95% россиян. Православное Рождество 7 января празднуют 58%, Старый Новый год - 47%, Крещение - 39%, католическое Рождество 25 декабря - 4%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547433/