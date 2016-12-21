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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 08:40
Китай является более серьезным соперником для США, чем Россия, заявил заместитель помощника президента США по безопасности Бен Родс. По его мнению, угроза, которая может исходить от Москвы, «сиюминутна»
Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Al Jazeera заместитель помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бен Родс.
По его мнению, если говорить о долгосрочных перспективах мировой стабильности, то «Китай — гораздо более сильная страна и является гораздо более серьезным соперником для США, чем Россия».
«Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире», — считает Родс, говоря о ближайшем геополитическом будущем.
Родс работает с президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Тогда он был его спичрайтером. После победы Обамы на президентских выборах он стал важным человеком в формировании внешней политики США, указывает телеканал. «Некоторые считают, что он [Родc] не думает, какое решение принять президенту [Бараку Обаме], он думает как президент», — передает Al Jazeera.
Ранее на этой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что угроза со стороны России не входит в число военных приоритетов для команды избранного президента США Дональда Трампа. В списке, который, как утверждает издание, получил заместитель министра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды, упоминается угроза со стороны «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, приоритетом Трампа в вопросах обороны стоит укрепление боеготовности армии США, противодействие кибератакам, а также более эффективная работа внутри Пентагона.
В ходе совещаний между представителями команды Трампа и Минобороны США упоминались темы Китая и КНДР. Заместитель главы пресс-службы Пентагона Гордон Троубридж заявил, что военное ведомство обеспечило переходную команду информацией по России, однако расставление приоритетов — это дело новой администрации США.
Однако в начале декабря глава ВВС США Дебора Джеймс заявила, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны.
«Россия — угроза номер один для Соединенных Штатов. Нам приходится иметь дело с многочисленными вызовами, однако Россия является самой существенной угрозой из-за ядерного оружия», — сказала она, выступая на Рейгановском форуме национальной безопасности.
Наталья Кондрашова