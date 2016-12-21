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Политика

Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США в сравнении с Россией

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 08:40    
Китай является более серьезным соперником для США, чем Россия, заявил ​заместитель помощника президента США по безопасности Бен Родс. По его мнению, угроза, которая может исходить от Москвы, «сиюминутна»
 
Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Al Jazeera ​заместитель помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности и стратегическим коммуникациям​ Бен Родс.
 
По его мнению, если говорить о долгосрочных перспективах мировой стабильности, то «Китай — гораздо более сильная страна и является гораздо более серьезным соперником для США, чем Россия».
 
«Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире», — считает Родс, говоря о ближайшем геополитическом будущем.
 
Родс работает с президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Тогда он был его спичрайтером. После победы Обамы на президентских выборах он стал важным человеком в формировании внешней политики США, указывает телеканал. «Некоторые считают, что он [Родc] не думает, какое решение принять президенту [Бараку Обаме], он думает как президент», — передает Al Jazeera.
 
Ранее на этой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что угроза со стороны России не входит в число военных приоритетов для команды избранного президента США Дональда Трампа. В списке, который, как утверждает издание, получил заместитель министра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды, упоминается угроза со стороны «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, приоритетом Трампа в вопросах обороны стоит укрепление боеготовности армии США, противодействие кибератакам, а также более эффективная работа внутри Пентагона. ​
 
В ходе совещаний между представителями команды Трампа и Минобороны США упоминались темы Китая и КНДР. Заместитель главы пресс-службы Пентагона Гордон Троубридж заявил, что военное ведомство обеспечило переходную команду информацией по России, однако расставление приоритетов — это дело новой администрации США.
 
Однако в начале декабря глава ВВС США Дебора Джеймс заявила, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны.
 
«Россия — угроза номер один для Соединенных Штатов. Нам приходится иметь дело с многочисленными вызовами, однако Россия является самой существенной угрозой из-за ядерного оружия», — сказала она, выступая на Рейгановском форуме национальной безопасности.
 

Наталья КондрашоваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547404/

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Советник Обамы назвал Китай большей угрозой для США в сравнении с Россией

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 08:40   
Китай является более серьезным соперником для США, чем Россия, заявил ​заместитель помощника президента США по безопасности Бен Родс. По его мнению, угроза, которая может исходить от Москвы, «сиюминутна»
 
Китай представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Al Jazeera ​заместитель помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности и стратегическим коммуникациям​ Бен Родс.
 
По его мнению, если говорить о долгосрочных перспективах мировой стабильности, то «Китай — гораздо более сильная страна и является гораздо более серьезным соперником для США, чем Россия».
 
«Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности в мире», — считает Родс, говоря о ближайшем геополитическом будущем.
 
Родс работает с президентом США Бараком Обамой с 2007 года. Тогда он был его спичрайтером. После победы Обамы на президентских выборах он стал важным человеком в формировании внешней политики США, указывает телеканал. «Некоторые считают, что он [Родc] не думает, какое решение принять президенту [Бараку Обаме], он думает как президент», — передает Al Jazeera.
 
Ранее на этой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что угроза со стороны России не входит в число военных приоритетов для команды избранного президента США Дональда Трампа. В списке, который, как утверждает издание, получил заместитель министра обороны США Брайан Маккеон от представителя переходной команды, упоминается угроза со стороны «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, приоритетом Трампа в вопросах обороны стоит укрепление боеготовности армии США, противодействие кибератакам, а также более эффективная работа внутри Пентагона. ​
 
В ходе совещаний между представителями команды Трампа и Минобороны США упоминались темы Китая и КНДР. Заместитель главы пресс-службы Пентагона Гордон Троубридж заявил, что военное ведомство обеспечило переходную команду информацией по России, однако расставление приоритетов — это дело новой администрации США.
 
Однако в начале декабря глава ВВС США Дебора Джеймс заявила, что Россия представляет наибольшую угрозу для страны.
 
«Россия — угроза номер один для Соединенных Штатов. Нам приходится иметь дело с многочисленными вызовами, однако Россия является самой существенной угрозой из-за ядерного оружия», — сказала она, выступая на Рейгановском форуме национальной безопасности.
 

Наталья Кондрашова
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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