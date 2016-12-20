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МИД России: компании, попавшие под санкции США, продолжат нормальную работу
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 08:31
Российские компании, к которым применены санкции США, продолжат нормальную работу, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями США.
"Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, "Темпбанк", взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу. А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память", — говорится в документе.