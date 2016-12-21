«Нефть России», 26.12.16, Москва, 08:22 Bloomberg, США

Леонид Бершидский



Вы, возможно, считаете, что президент России Владимир Путин должен совершить триумфальный круг по окончании чрезвычайно удачного 2016 года. Однако в ходе своей традиционной пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, Путин выглядел скорее уставшим, чем торжествующим. Также создавалось впечатление, что он хочет отвлечь внимание от геополитики — от сферы, в которой он больше всего преуспел в этом году — и сделать акцент на деталях решения внутренних проблем России. Это был довольно мудрый ход: Путин знает, что достиг определенных успехов, но он пока не сумел извлечь из них материальную выгоду.



Возможно, Путин и не стал человеком года, но он определенно стал троллем года. Если все эти истории о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию правдивы, это значит, что Путину удалось высмеять демократию в США и ткнуть их носом в их несовершенства. Если эти истории ложны, Путину от этого еще лучше: в этом случае он сумел позиционировать себя и Россию как серьезную угрозу, не прикладывая к этому никаких усилий. Когда в ходе пресс-конференции ему задали вопрос о выборах, ему удалось «потроллить» демократов, отметив, что они не сумели проиграть достойно и теперь пытаются свалить все свои неудачи «на внешние факторы» — и, в сущности, он бросил демократам в лицо то обвинение, с которым в прошлом против него выступали американские наблюдатели.



Предполагаемая роль Путина в победе Дональда Трампа помогла ему окончательно закрепить за собой образ серьезной угрозы в глазах Европы. Немецкое правительство считает, что он может попытаться вмешаться в выборы, которые пройдут там в следующем году. Австрийские националисты отправились в Москву, чтобы подписать «соглашение о сотрудничестве» с путинской партией «Единая Россия». Оба основных кандидата на выборах во Франции относятся к Путину с уважением. И Путину удалось поднять самооценку без каких-либо значительных вложений.



Украина окончательно увязла в состоянии замороженного конфликта, а ее политическая система, по всей видимости, рассыпается на части, поскольку Порошенко и члены его команды оказались точно такими же продажными постсоветским правителями, как и их предшественники. В ходе пресс-конференции Путин сумел «потроллить» Украину, сказав, что тот мост, который он распорядился построить к аннексированному Крыму, принесет пользу самой Украине после «нормализации отношений» с Москвой. Он также «потроллил» попытки Европы принять в свои ряды Украину, заявив, что приветствует введение безвизового режима для граждан Украины со странами Европы, процесс которого должен начаться в следующем году. Однако, по мнению Путина, «если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно разрешать и право на работу», потому что украинцы поедут туда именно за этим.



В Сирии Путин помог президенту Башару аль-Асаду одержать победу в Алеппо, снизив до минимума американское влияние и изменив баланс сил. В результате страны Ближнего Востока, включая американских союзников, увидели в нем важного игрока в регионе — впервые после распада Советского Союза. Саудовская Аравия заключила с Россией соглашение, касающееся сокращения объемов добычи нефти — еще три года назад это казалось абсолютно невозможным.



И Путину даже не пришлось заплатить высокую цену за вновь обретенное влияние. В Сирии Россия потеряла всего 25 человек и тратила всего по 2,5-4 миллиона долларов в день, что оказалось вполне посильным финансовым бременем, учитывая, что оборонный бюджет страны на этот год составил 51 миллиард долларов. Кроме того, несмотря на все обвинения в совершении военных преступлений, звучащих в адрес России, по данным Сирийской обсерватории прав человека, с момента вмешательства Москвы в войну количество погибших почти не изменилось: за 11 месяцев этого года погибло около 46 тысяч человек, тогда как в прошлом году жертв было 55 тысяч.



Почему же под конец года Путин не особенно горит желанием праздновать победу? Даже его на первый взгляд хвастливое заявление о том, что российская армия «сегодня сильнее любого потенциального агрессора», выглядит скорее «троллингом», чем самовосхвалением. На это заявление представитель Госдепартамента США Джон Кирби (John Kirby) ответил высокой оценкой потенциала американской армии, что во время пресс-конференции вызвало у Путина самодовольную улыбку: он уточнил, что он говорил только об агрессорах.



Вполне возможно, одной из причин является то, что Путину еще предстоит пожать материальные плоды своих предполагаемых успехов.



Путин, в отличие от многих своих сторонников, не особенно радовался после победы Трампа. Пока остается неясным то, как этот непредсказуемый миллиардер поведет себя с Россией и насколько его руки будут связаны враждебно настроенными республиканцами и демократами в Конгрессе. Потенциально благоприятный для России выбор Трампа кандидата на пост госсекретаря — глава компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) — был встречен Сенатом весьма скептически. Намерения Путина в вопросе санкций, введенных против России в связи с ее действиями на Украине, пока остаются неизвестными — он вообще не затрагивал эту тему с июля этого года, когда на вопрос одного репортера об этом он дал ни к чему не обязывающий ответ. В 2017 году Путин может построить дружеские отношения с Трампом или столкнуться с монументальными разногласиями.



Евросоюз продлил санкции против России до конца июля 2017 года. Оживление националистически и евроскептически настроенных союзников Путина на Западе до сих пор остается нереализованной угрозой для истеблишмента. Австрийская «Партия свободы», чьи лидеры недавно летали в Москву, только что пережила болезненное поражение на выборах, потеряв шанс на участие в президентской гонке. Брекзит не привел к формированию в Соединенном Королевстве правительства, дружественного России. Существует вероятность того, что в 2017 году националистические партии проиграют в Нидерландах, Франции и Германии, окончательно рассеяв чары победы Трампа. А главный претендент на пост президента во Франции — Франсуа Фийон (Francois Fillon) — став президентом, может оказаться далеко не таким пророссийски настроенным, каким он был в рядах оппозиции: его главной целью, скорее всего, станет сохранение единства Евросоюза, а, как известно, единодушие в вопросе санкций против России уже давно стало лакмусовой бумажкой этого единства.



Путин попытался доказать неэффективность санкций, продав часть акций государственного нефтяного гиганта «Роснефть» консорциуму швейцарского трейдера Glencore, которого профинансировал итальянский банк Intesa, и Суверенного фонда Катара. Однако этот итальянский банк, очевидно, в последнюю минуту засомневался в целесообразности участия в такой политически рискованной сделке, поэтому в этом году Россия вряд ли увидит деньги инвесторов. Эта сделка казалась Путину хорошим вариантом, но в 2017 году она может сорваться.



Желание Украины вырваться из сферы влияния Москвы так же сильно, как и во время Евромайдана 2014 года. Несмотря на непопулярность правительства Порошенко, сложно представить, что следующее правительство может стать пророссийским. Напротив, оно может оказаться еще более националистически настроенным. Пока Путину удалось дестабилизировать своего соседа, однако это не улучшило его шансы на возвращение контроля над ним.



Успех в Сирии также выглядит малоубедительным. Как сказал Путин на пресс-конференции, он надеется на заключение соглашения о прекращении огня в Сирии, чтобы Россия, Турция и Иран смогли приступить к разработке мирного соглашения между воюющими сторонами. Однако это зависит от успехов в борьбе против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ, — прим. ред.), что будет крайне сложно сделать, и привлечения всех воюющих сторон к переговорам — подобное достижение закрепило бы за Путиным репутацию «волшебника внешней политики», но пока что оно выглядит каким же далеким, как и межгалактические полеты. Путин укрепил позиции своего союзника — Башара аль-Асада — на переговорах, которые вообще могут не начаться в обозримом будущем — или оказаться такими же безуспешными, как и все прошлые попытки вернуть мир в Сирию.



Помимо всего этого ситуация с экономикой России остается весьма нестабильной. Бюджет на 2017 год рассчитан, исходя из цены на нефть в 40 долларов за баррель, и если ОПЕК не сможет выполнить обещание по сокращению добычи нефти или если американцы начнут качать сланцевую нефть при первых же признаках уменьшения запасов, Россию ждет еще один год рецессии и сокращения расходов. Россияне терпели экономические трудности последние два года, но еще один может подорвать кажущееся неуязвимым преимущество Путина в президентской гонке 2018 года. Путин сделал все возможное, чтобы разумно распорядиться финансами в 2016 году, однако это можно назвать скорее сдерживающими мерами, а не блестящей антикризисной стратегией.



Возможно, именно поэтому в ходе пресс-конференции Путин предпочитал говорить о решении конкретных проблем России: дорогах, окружающей среде, потреблении дешевого контрафактного алкоголя — а не о геополитических достижениях России. Он изо всех сил старался продемонстрировать свое знание подробностей бюджета и макроэкономических показателей. Таким образом, президент говорит россиянам, что думает о них, а не о мировой гегемонии. Геополитика помогла Путину заручиться поддержкой внутри страны, и, если в следующем году благоприятная картина мира начнет разваливаться, Путину будет нужно, чтобы повседневная жизнь россиян демонстрировала признаки улучшения. И для этого ему понадобится как минимум столько же удачи, сколько и в этом году.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547402/ Источник: ИноСМИ ← СМИ: в Турции утвердили соглашение с Россией по "Турецкому потоку" МИД России: компании, попавшие под санкции США, продолжат нормальную работу → Новости net.finam.ru