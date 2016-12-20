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Последние гастроли. Ансамбль имени Александрова потерял более 60 артистов
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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 00:05 Большинство погибших в крушении Ту-154 под Сочи — участники ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова. На борту самолета находились 92 человека, из них 64 — артисты. Они летели в Сирию, где должны были выступить на авиабазе "Хмеймим" перед российскими военными. Деятели культуры называют это событие трагедией. По их словам, ансамбль имени Александрова — это визитная карточка России, ее гордость. Чем знаменит коллектив? Об этом — Яна Лубнина.
Ведущий солист ансамбля имени Александра Александрова Вадим Ананьев не полетел в Сирию. Недавно у него родился третий ребенок. Он отпросился у руководителя Валерия Халилова и в итоге остался дома. По словам Ананьева, участники коллектива должны были выступить перед российскими военными с короткой часовой программой из 15 песен. Вадим Ананьев, комментируя трагедию в эфире телеканала RT, с трудом находил слова: "Сейчас просто в таком состоянии, как будто меня стукнули по голове. Придут мысли какие-то более такие здравые, можно сказать, со временем. Первое, конечно, это шок. Я не поверил, я и до сих пор не верю".
В разбившемся Ту-154 находились 64 коллеги Ананьева, тем же бортом летел и руководитель Валерий Халилов. Коллектив существует уже более 80 лет. Его первое выступление еще под руководством композитора Александра Александрова состоялось в 1928 году, в то время ансамбль носил имя Михаила Фрунзе. Все начиналось с восьми музыкантов и танцоров. Всего за несколько лет их стало почти 300. С гастролями они проехали весь Советский Союз, посетили Чехословакию, Монголию, Финляндию и Польшу. Во время Великой Отечественной войны около полутора тысяч раз выступили на фронте. Летом 1941-го на Белорусском вокзале музыканты исполнили песню "Священная война", которую написал Александр Александров.
Современный коллектив состоял из 186 человек — это мужской хор, оркестр и танцевальная группа. Они не раз выезжали в районы боевых действий: Афганистан, Югославию, Чечню. Бывали они уже и в Сирии — 30 января они выступали перед российскими военными на авиабазе "Хмеймим". Это были настоящие профессионалы, отметил музыкант Денис Майданов.
"Это коллектив, который создавался годами. Каждый человек, присутствующий в нем, это профессионал, нота в ноту, это движение в движение, если говорить о коллективе. Сказать, что мы потеряли, очень сложно. Это люди, с которыми действительно я неоднократно работал, в Сирию тоже летал дважды в этом году, был как раз совместный концерт с ансамблем Александрова. Это, конечно же, бриллиант нашей сцены", — отметил он.
В интернете опубликовали видео с последнего концерта ансамбля Александрова. Артисты выступили в Одинцове в волейбольном центре "Искра".
На борту Ту-154 также находились восемь членов экипажа, журналисты "Первого канала", НТВ и "Звезды", а также Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза.