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Синоптики пообещали теплую новогодюю ночь в центральной части России

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«Нефть России», 26.12.16, Москва, 00:15     Гидрометцентр России прогнозирует, что новогодняя ночь в Центральном федеральном округе и в Москве, в частности, будет умеренно теплой: температура в диапазоне от 0 до минус 7, переменная облачность, местами возможен небольшой снег.
 
"В новогоднюю ночь погоду я бы охарактеризовал как достаточно теплую - будет от 0 до минус 7 градусов, возможен небольшой снежок. Но не полностью небосвод будет покрыт облаками, все-таки прогнозируется достаточно высокое давление", - сказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
 
По его словам, температурный фон в ночь на 1 января будет выше нормы на 4-5 градусов.
 
"Все-таки новогодняя ночь должна быть с двузначными отрицательными значениями, то есть, минус 10 - минус 15 - вот это новогодняя ночь, - сказал метеоролог. - А тут мы все-таки прогнозируем, что погода будет умеренно теплая - выше нормы на 4-5 градусов. Это все-таки заметное отклонение".
 
Вместе с тем, он добавил, что представление об идеальной погоде в новогоднюю ночь у каждого свое: "У кого-то она ясная, морозная, с хрустящим снегом и звездным небом, а у кого-то теплая, с пушистыми снежинками".
 
Синоптик добавил, что пока это данные предварительных расчетов, и они возможно будут корректироваться в течение предстоящей недели, однако их точность достаточно высока.
 
Вильфанд заявил, что, по предварительным расчетам, начиная со 2 января, будет отмечаться похолодание. "Не радикальное похолодание, но все-таки понижение температуры", - сказал он.
 
Между тем на предстоящей неделе температура сделает своеобразный скачок. По его словам, потепление будет продолжаться до вторника, когда температура в Москве днем поднимется до плюс 2 градусов, и пойдет мокрый снег с дождем. Затем со среды температура будет понижаться, а давление расти. В результате в среду столбики термометров опустятся в "минусовую зону", в ночь на четверг будет от минус 5 до минус 10, днем в четверг - около минус 5. Затем в пятницу днем наметится небольшое повышение температуры, которая и скажется на новогодней ночи.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547399/

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Синоптики пообещали теплую новогодюю ночь в центральной части России

«Нефть России», 26.12.16, Москва, 00:15    Гидрометцентр России прогнозирует, что новогодняя ночь в Центральном федеральном округе и в Москве, в частности, будет умеренно теплой: температура в диапазоне от 0 до минус 7, переменная облачность, местами возможен небольшой снег.
 
"В новогоднюю ночь погоду я бы охарактеризовал как достаточно теплую - будет от 0 до минус 7 градусов, возможен небольшой снежок. Но не полностью небосвод будет покрыт облаками, все-таки прогнозируется достаточно высокое давление", - сказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
 
По его словам, температурный фон в ночь на 1 января будет выше нормы на 4-5 градусов.
 
"Все-таки новогодняя ночь должна быть с двузначными отрицательными значениями, то есть, минус 10 - минус 15 - вот это новогодняя ночь, - сказал метеоролог. - А тут мы все-таки прогнозируем, что погода будет умеренно теплая - выше нормы на 4-5 градусов. Это все-таки заметное отклонение".
 
Вместе с тем, он добавил, что представление об идеальной погоде в новогоднюю ночь у каждого свое: "У кого-то она ясная, морозная, с хрустящим снегом и звездным небом, а у кого-то теплая, с пушистыми снежинками".
 
Синоптик добавил, что пока это данные предварительных расчетов, и они возможно будут корректироваться в течение предстоящей недели, однако их точность достаточно высока.
 
Вильфанд заявил, что, по предварительным расчетам, начиная со 2 января, будет отмечаться похолодание. "Не радикальное похолодание, но все-таки понижение температуры", - сказал он.
 
Между тем на предстоящей неделе температура сделает своеобразный скачок. По его словам, потепление будет продолжаться до вторника, когда температура в Москве днем поднимется до плюс 2 градусов, и пойдет мокрый снег с дождем. Затем со среды температура будет понижаться, а давление расти. В результате в среду столбики термометров опустятся в "минусовую зону", в ночь на четверг будет от минус 5 до минус 10, днем в четверг - около минус 5. Затем в пятницу днем наметится небольшое повышение температуры, которая и скажется на новогодней ночи.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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