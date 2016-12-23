«Нефть России», 25.12.16, Москва, 16:21

Инфляция способна уничтожить экономику страны, если она находится вне контроля Центрального банка. Для российской экономики борьба с высокой инфляцией на протяжении последних 20 лет - одна из самых актуальных проблем.



Профессор Гарвардского университета Мартин Фельдстейн в своей статье на Project Syndicate на примере Аргентины показал, как инфляция может из некогда одной из самых перспективных стран создать "территорию третьего мира", у которой даже в отдаленной перспективе нет шансов попасть в блок развитых государств.



"Поездка в Аргентину на прошлой неделе напомнила мне о разрушительной силе высокой инфляции. Уровень годовой инфляции в Аргентине равен сейчас 20%, что ниже чем прошлогодние 40% (это оценочные данные). Центральный банк с трудом пытается направить экономику на путь снижения инфляции, его цель – достичь уровня 5% через три года.



В прошлом инфляция в Аргентине бывала и более высокой. В течение 15 лет – с 1975 по 1990 гг. – усредненный уровень инфляции равнялся впечатляющим 300% в год. Это значит, что в среднем цены удваивались каждые несколько месяцев. В 1989 г. рост цен достиг взрывного уровня в более чем 1000%, после чего над инфляцией был, наконец, установлен контроль.



Более того, инфляция была почти побеждена. Я помню, как посещал Аргентину в середине 1990-х гг., когда инфляции практически не было. Тогда аргентинский песо был привязан к доллару США, а обе валюты на равных принимали к оплате при покупках на улицах Буэнос-Айреса.



Однако последовавший затем крах системы с привязанным к доллару песо и форсированная конвертация по нерыночному курсу долларовых контрактов в контракты в песо вызвали всплеск инфляции. К 2003 г. годовой уровень инфляции повысился до 40%. Затем он снизился и в течение нескольких лет равнялся примерно 10%. Но в период президентства Нестора Киршнера, а затем его жены и преемника Кристины Фернандес де Киршнер, он вновь вырос до 25%. Наконец, в 2016 г. он подскочил опять до 40%, что было вызвано отказом от искажающего цены субсидирования, которым ранее маскировался истинный уровень инфляции.



Нынешний высокий уровень инфляции, а также воспоминания населения о еще более высокой инфляции в прошлом, нанесли серьезный ущерб аргентинской экономике.



Дело в том, что рыночные процентные ставки растут вслед за высокой инфляцией, поэтому даже правительство вынуждено выплачивать примерно по 25% годовых, привлекая краткосрочные займы в песо. Кредиторы не хотят предоставлять долгосрочные займы по фиксированными процентным ставкам, так как любой скачок инфляции может обесценить их облигации и кредиты.



Домохозяйства и предприятия не хотят осуществлять долгосрочные инвестиции за счет краткосрочных кредитов или даже кредитов с плавающей процентной ставкой, поскольку скачки инфляции могут привести к резкому росту процентных выплат. Более того, репутация Аргентины с ее высокой и нестабильной инфляцией разрушила внутренний рынок ипотеки, из-за чего домохозяйства лишены возможности привлекать ипотечные кредиты для покупки домов. Предприятия также не хотят занимать: они помнят, как во время предыдущих случаев роста инфляции (а значит и процентных ставок) вполне здоровые компании обанкротились.



Индустрия страхования жизни также была уничтожена из-за высокой, непредсказуемой инфляции. Кто захочет покупать страховку в сегодняшних песо, если неизвестно, сколько будут стоить эти песо, когда придет время выплат по страховому случаю?



Экономисты могут предложить привязать ипотеку, страховые договоры и другие контракты к уровню цен, корректируя платежи в соответствии с текущим уровнем инфляции. Но если уровень инфляции очень быстро меняется, даже трудно понять, какой именно сейчас текущий уровень инфляции.



Предыдущее правительство пыталось обмануть народ, публикуя данные об инфляции, которые, по единодушному мнению экспертов, были значительно ниже реальных темпов роста цен. Как объяснил мне один аргентинский друг, правительство уволило статистиков, которые пытались публиковать точные данные об инфляции, и заменило их на своих политических союзников, готовых публиковать искусственно заниженные цифры. Как он выразился, они "превратили государственную статистику из технического вопроса в креативное искусство".



В те годы, когда правительство позволяло аргентинцам конвертировать песо в доллары и вывозить их из страны, люди, обладавшие финансовыми состояниями, вывели свои деньги в инвестпроекты в США. Как мне рассказали, в США сейчас больше аргентинских инвестиций, чем в самой Аргентине.



Из-за этого оттока ресурсов инвестиции в Аргентине находятся на низком уровне, что сдерживает рост производительности и экономики. На долю валового накопления капитала приходится лишь 17% ВВП Аргентины (для сравнения: в Чили и Мексика эта цифра равна 23%).



Хотя новое правительство президента Аргентины Маурисио Макри решительно настроено снизить инфляцию и достичь ценовой стабильности, политически ему это может дорого обойтись. Жесткая денежная политика и высокие процентные ставки подавляют спрос и ведут к падению реального ВВП. В то же время общество может не почувствовать эффекта от снижения инфляции с 20% до 15%. В результате правительству придется заплатить высокую краткосрочную политическую цену ради достижения долгосрочной экономической пользы.



Из опыта Аргентины можно извлечь два критически важных урока для других стран. Во-первых, ценовая стабильность является хрупкой, а инфляция может вырасти очень быстро. Во-вторых, люди долго помнят о высокой инфляции, и эти воспоминания имеют длительные негативные последствия. Стремится к ценовой стабильности важно, но столь же важно поддерживать ее, постоянно заставляя монетарные власти заниматься таргетированием инфляции на низком уровне".

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