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Инвестиции, финансы

Китай выделит $22 млрд на развитие наиболее отстающих регионов

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«Нефть России», 25.12.16, Москва, 16:12    
Министр финансов КНР Сяо Цзе заявил, что финансовое ведомство выделит на развитие наиболее отстающих регионов страны 154 млрд юаней ($22 млрд), передает агентство «Синьхуа».
 
Уточняется, что данные средства будут направлены в регионы в целях борьбы с бедностью, этническим напряжением, укреплением пограничного контроля.
 
Всего за 2016 год китайское правительство осуществило межрегиональных трансфертов на сумму 3,5 млрд юаней.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547397/

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Китай выделит $22 млрд на развитие наиболее отстающих регионов

«Нефть России», 25.12.16, Москва, 16:12   
Министр финансов КНР Сяо Цзе заявил, что финансовое ведомство выделит на развитие наиболее отстающих регионов страны 154 млрд юаней ($22 млрд), передает агентство «Синьхуа».
 
Уточняется, что данные средства будут направлены в регионы в целях борьбы с бедностью, этническим напряжением, укреплением пограничного контроля.
 
Всего за 2016 год китайское правительство осуществило межрегиональных трансфертов на сумму 3,5 млрд юаней.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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