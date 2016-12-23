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Китай выделит $22 млрд на развитие наиболее отстающих регионов
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«Нефть России», 25.12.16, Москва, 16:12
Министр финансов КНР Сяо Цзе заявил, что финансовое ведомство выделит на развитие наиболее отстающих регионов страны 154 млрд юаней ($22 млрд), передает агентство «Синьхуа».
Уточняется, что данные средства будут направлены в регионы в целях борьбы с бедностью, этническим напряжением, укреплением пограничного контроля.
Всего за 2016 год китайское правительство осуществило межрегиональных трансфертов на сумму 3,5 млрд юаней.