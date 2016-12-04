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Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154
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«Нефть России», 25.12.16, Москва, 14:35
Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал он журналистам.
Путин заявил, что причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы. "Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - отметил президент.
"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", - также сказал глава государства.
Он еще раз выразил соболезнования родственникам россиян, погибших в этой трагедии.
В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.
В самолете находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).
Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.
Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.