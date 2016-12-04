«Нефть России», 25.12.16, Москва, 14:28 Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи.



На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.



Самолет упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.



Минобороны открыло горячую линию: 8-800-100-18-86



Кто находился на борту



По данным Минобороны, на борту самолета находились 64 артиста Ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих, а также представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.



Артисты Ансамбля им. Александрова направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военных РФ с новогодними праздниками.



Как уточнил артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете, но не смог из-за болезни ребенка, на борту могли находится члены хора, балета и солисты ансамбля им. Александрова. Оркестр не полетел в Сирию.



Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.



Поисковые работы



Специалисты обнаружили место крушения самолета. Поисковые работы ведут спасатели МЧС и сотрудники Минобороны.



МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".



Точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", - пояснили в МЧС.



Минобороны также наращивает группировку в районе поисковых работ. К месту крушения направлены корабли, вертолеты, самолет, беспилотные летательные аппараты и водолазы.



Расследование



Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Правительственную комиссию возглавит министр транспорта Максим Соколов.



Расследованием причин крушения Ту-154 под Сочи будет заниматься Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Расследованием причин крушений воздушных судов военного назначения, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, но принадлежащих Минобороны, занимается само оборонное ведомство.



МАК не принимает участия в расследовании, однако его специалисты готовы оказать необходимую техническую помощь, если в этом будет потребность.



По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Его расследованием займется центральный аппарат СКР.



Версии



В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что разбившийся самолет выпущен в 1983 году, осенью нынешнего года прошел плановое обслуживание. Последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года



Им управлял опытный пилот Роман Волков - летчик первого класса, общий налет - более 3 тыс. часов.



По информации источника в экстренных службах, Ту-154 был произведен более 30 лет назад, однако претензий к его техническому состоянию не было. По данным собеседника агентства, самолет эксплуатировался в щадящем режиме. В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц. Воздушное судно в основном летало на средние расстояния с продолжительностью 1,6 часа.



Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что комиссия по расследованию причин крушения склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины катастрофы.



Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается.



"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", - сказал собеседник агентства.



Между тем, информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что птица могла попасть в двигатель самолета.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547395/ Источник: Interfax ← СМИ: в Турции утвердили соглашение с Россией по "Турецкому потоку" Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154 → Новости net.finam.ru