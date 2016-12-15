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Сделки

DEA Михаила Фридмана приобрела доли в 5 месторождениях на шельфе Норвегии

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«Нефть России», 24.12.16, Москва, 14:37    
Компания DEA Norge подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману приобрела доли в пяти месторождениях углеводородов на норвежском континентальном шельфе в Северном море. Об этом говорится в сообщении, распространенном нефтегазовой компанией в пятницу вечером.
 
Продавцом выступила Engie E & P Norge, однако сумма сделки не называется по соглашению сторон. DEA Norge должна получить доли в месторождениях "Ньорд" (20%) и "Хюме" (10%), на которых в настоящее время ведется добыча, а также пока неразрабатываемых "Снилехорн" (10%), "Нуатун" (15%) и "Нурфланке" (20%). Месторождения захватывают территорию семи лицензионных участков на североморском шельфе королевства. Следка должна быть одобрена норвежскими властями.
 
"Благодаря данному приобретению наша компания становится одним из крупнейших игроков в районе месторождения "Ньорд" и подтверждает стремление развиваться в Норвегии", - говорится в заявлении генерального директор DEA Norge Ханса Хермана Андреаэ.
 
Оператором нефтегазового месторождения "Ньорд", на котором добыча началась в 1997 году, является норвежский государственный концерн Statoil ("Статойл"), имеющий 20% долю в лицензии. После сделки DEA Norge получит 50% долю в лицензии на право разработки месторождения, 20% останется у Engie E & P Norge.
 
В министерстве нефти и энергетики Норвегии последовательно заявляют, что режим санкций против РФ, к которому присоединилось и королевство, не мешает российским компаниям вести деятельность на его шельфе. В октябре 2014 ведомство одобрило передачу DEA Norge Михаилу Фридману после того, как его LetterOne приобрела германскую DEA Deutsche Erdoel у энергокомпании RWE. В декабре 2015 министерство также одобрило сделку по приобретению компанией Фридмана активов E.ON E&P Norge за 1,6 млрд долларов. Британские власти, в свою очередь, не согласились передавать Фридману активы британской "дочки" DEА.
 
DEA Norge - дочерняя компания DEA Deutsche Erdoel - работает на шельфе королевства более 40 лет, объемы добычи компании составляют 70 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. После приобретения компании Фридманом она расширяет свою деятельность в Норвегии и, по словам Андреаэ, стремится стать оператором нескольких новых месторождений. В октябре DEA Norge заявила о намерении вложить 1,3 млрд долларов в разработку норвежского газового месторождения "Двалин" (бывшее "Зидан"), где она впервые будет выступать в качестве оператора.
 
Юрий МихайленкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547392/

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DEA Михаила Фридмана приобрела доли в 5 месторождениях на шельфе Норвегии

«Нефть России», 24.12.16, Москва, 14:37   
Компания DEA Norge подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману приобрела доли в пяти месторождениях углеводородов на норвежском континентальном шельфе в Северном море. Об этом говорится в сообщении, распространенном нефтегазовой компанией в пятницу вечером.
 
Продавцом выступила Engie E & P Norge, однако сумма сделки не называется по соглашению сторон. DEA Norge должна получить доли в месторождениях "Ньорд" (20%) и "Хюме" (10%), на которых в настоящее время ведется добыча, а также пока неразрабатываемых "Снилехорн" (10%), "Нуатун" (15%) и "Нурфланке" (20%). Месторождения захватывают территорию семи лицензионных участков на североморском шельфе королевства. Следка должна быть одобрена норвежскими властями.
 
"Благодаря данному приобретению наша компания становится одним из крупнейших игроков в районе месторождения "Ньорд" и подтверждает стремление развиваться в Норвегии", - говорится в заявлении генерального директор DEA Norge Ханса Хермана Андреаэ.
 
Оператором нефтегазового месторождения "Ньорд", на котором добыча началась в 1997 году, является норвежский государственный концерн Statoil ("Статойл"), имеющий 20% долю в лицензии. После сделки DEA Norge получит 50% долю в лицензии на право разработки месторождения, 20% останется у Engie E & P Norge.
 
В министерстве нефти и энергетики Норвегии последовательно заявляют, что режим санкций против РФ, к которому присоединилось и королевство, не мешает российским компаниям вести деятельность на его шельфе. В октябре 2014 ведомство одобрило передачу DEA Norge Михаилу Фридману после того, как его LetterOne приобрела германскую DEA Deutsche Erdoel у энергокомпании RWE. В декабре 2015 министерство также одобрило сделку по приобретению компанией Фридмана активов E.ON E&P Norge за 1,6 млрд долларов. Британские власти, в свою очередь, не согласились передавать Фридману активы британской "дочки" DEА.
 
DEA Norge - дочерняя компания DEA Deutsche Erdoel - работает на шельфе королевства более 40 лет, объемы добычи компании составляют 70 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. После приобретения компании Фридманом она расширяет свою деятельность в Норвегии и, по словам Андреаэ, стремится стать оператором нескольких новых месторождений. В октябре DEA Norge заявила о намерении вложить 1,3 млрд долларов в разработку норвежского газового месторождения "Двалин" (бывшее "Зидан"), где она впервые будет выступать в качестве оператора.
 
Юрий Михайленко
 


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