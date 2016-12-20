«Нефть России», 24.12.16, Москва, 14:25

Нефтяная компания "Роснефть" намерена увеличить отчисления в бюджет РФ благодаря реализации капиталоемких проектов. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги заседания совета директоров.



"Роснефть" успешно реализовала поставленные задачи на 2016 год, несмотря на беспрецедентную волатильность на мировых энергетических рынках. Динамичное развитие компании, реализация капиталоемких проектов в партнерстве с лидерами позволят создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный бюджет РФ. Реализация потенциала роста акционерной стоимости компании обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности российских активов и рост ВВП РФ", - приводит слова Сечина пресс- служба компании.



В сообщении отмечается, что менеджмент "Роснефти" ожидает выполнения утвержденного плана финансово- хозяйственной деятельности на 2016 год.



"План финансово-хозяйственной деятельности "Роснефти" на 2017-2018 годы сформирован на основе актуализированной долгосрочной программы развития и учитывает изменения фискального законодательства России и возможности проведения маневра объемами производства в целях повышения эффективности продаж в первом полугодии 2017 года", - сообщается в пресс-релизе.



В компании поясняют, что параметры плана предусматривают полную и своевременную реализацию проектов, и выполнение обязательств компании, а одна из приоритетных целей - завершение эффективной интеграции активов "Башнефти" в структуру "Роснефти".



Инвестиционная программа компании предполагает плановый ввод в разработку высокоэффективных проектов по разведке и добыче, а также переработке нефти и нефтехимии. Кроме того - выполнение обязательств по долгосрочным контрактам по поставкам энергоносителей, повышение глубины переработки и объемов производства светлых нефтепродуктов. "План обеспечивает сбалансированность источников денежных средств для реализации инвестиционной программы, выполнения плановых погашений в рамках кредитного портфеля, выплаты дивидендов в размере, удовлетворяющем требованиям дивидендной политики компании", - отмечается в пресс- релизе.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547391/ Источник: "ТАСС" ← "Халлибертон" обратилась в ФАС в связи с потенциальной сделкой с "Новомет" DEA Михаила Фридмана приобрела доли в 5 месторождениях на шельфе Норвегии → Новости net.finam.ru