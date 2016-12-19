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"Халлибертон" обратилась в ФАС в связи с потенциальной сделкой с "Новомет"
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«Нефть России», 24.12.16, Москва, 14:15
Американская корпорация "Халлибертон" (Halliburton) сегодня объявила об обращении в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с запросом о получении обязательной отчетности пермской нефтесервисной и машиностроительной группы "Новомет" в связи с потенциальным приобретением доли в российском холдинге. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.
В сообщении отмечается, что "Халлибертон" провела переговоры с рядом акционеров "Новомета", в том числе, обсудила возможность приобретения 100% российского холдинга. Согласно опубликованной информации, на данный момент соглашение не достигнуто.
Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет холдинга принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners.
"Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки, в РФ клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.