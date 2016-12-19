© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928

Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544

Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.

Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать

При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале

Время генерации страницы: 0,01 сек. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал http://www.oilru.com/ ) обязательна.Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com , может не совпадать с мнением редакции.Время генерации страницы: 0,01 сек.