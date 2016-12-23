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Ненефтегазовые доходы бюджета покрыли снижение доходов от нефти в 2016 году
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«Нефть России», 24.12.16, Москва, 00:13
Рост ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2016 году на 21% полностью компенсировал снижение доходов от нефти и газа, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В сумме ненефтегазовые доходы выросли на 21% к прошлому году, полностью компенсировав снижение доходов от нефти и газа", — сказал Силуанов.
По словам министра, доходы бюджета по итогам года составят порядка 16,2% ВВП. "В номинальном выражении мы остались практически на уровне 2015 года, несмотря на существенное снижение нефтегазовых доходов (на 18% к уровню предыдущего года и на 21% к уровню, который закладывался в бюджет на текущий год)", — сказал он.
Силуанов отметил, что неплохой рост (порядка 9%) по итогам года показывают налоги, связанные с внутренним производством. "Здесь важную роль сыграли меры по повышению качества администрирования, такие как внутренний НДС, акцизы (в том числе по крепкому алкоголю – рост 29% к прошлому году). Удалось мобилизовать дополнительные поступления по дивидендам госкомпаний (в том числе, по итогам реализации пакета НК "Роснефть", которая откладывалась много лет)", — сказал министр.