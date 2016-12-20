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США внесли в санкционный список еще 23 российские компании из-за Украины
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 23:20 Министерство торговли США расширило санкционный список на 23 российские компании в связи с ситуацией на Украине. Сообщение об этом распространено в пятницу в порядке уведомления.
По имеющимся данным, в список в частности вошли несколько "дочек" концерна "Алмаз-Антей", а также несколько крымских структур.
Ожидается, что официальная информация об этом будет опубликована в Федеральном регистре США 27 декабря.