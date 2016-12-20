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Трамп рассказал о «правильных мыслях» в поздравительном письме от Путина
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«Нефть России», 24.12.16, Москва, 00:05 Избранный президент США Дональд Трамп получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. По словам Трампа, в нем были «правильные мысли» и надежда на успешное сотрудничество
Команда избранного президента США Дональда Трампа рассказала о письме, которое он получил от президента России Владимира Путина. Оно было направлено ему 15 декабря, передает Reuters.
В письме были слова о надежде на нормализацию отношений между странами.
«Я надеюсь, что, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, мы сможем предпринять реальные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести наши отношения на международной арене на качественно новый уровень», — цитирует агентство письмо российского лидера.
Трамп в своем заявлении охарактеризовал послание как очень приятное и заявил, что в нем содержатся «правильные мысли». По мнению избранного президента США, «обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями» и «не должны идти по другому пути».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин направил Трампу письмо, в котором выразил надежду на налаживание отношений между Россией и США. «Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений», — сказал он.
Предыдущее письмо от Путина, которое было направлено по окончании голосования на выборах президента США, Трамп охарактеризовал как «замечательное». Песков рассказал тогда, что в письме были поздравления с победой на выборах. «Это было поздравительное послание, в котором президент Путин поздравил Трампа с избранием, с победой на выборах», — пояснил тогда Песков.
14 ноября 2016 года состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Трампом. Кремль сообщил, что оба собеседника «сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений».
Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за объединение усилий в борьбе с международным терроризмом, назвав его врагом номер один. Именно в этом ключе президент России и избранный президент США обсудили вопросы урегулирования в Сирии, уточнила пресс-служба Кремля.
Россия и США, говорилось в сообщении пресс-службы Кремля, должны способствовать возвращению отношений между двумя странами в прагматичное и взаимовыгодное русло.