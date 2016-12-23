Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 24 декабря 2016 года, суббота , 17:25:21 мск
Нефть, Brent: $54.33 -0,46
Валюта:    60.85 -0,01    63.54 -0,02
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.56 Мб информации:

  • 530878 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экономика

Бюджет РФ в 2019 г. будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель - Силуанов

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 22:59    
Бюджет РФ в 2019 г. будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"Мы ставим себе задачу в следующей "трехлетке" дальше продолжить сокращать нефтегазовый дефицит и снижать зависимость бюджета от сырьевых доходов. В 2019 г. мы планируем обеспечение баланса бюджета при цене нефти 45 долларов за баррель, что практически находится на уровне равновесных объемов добычи и спроса на нефть в мировой экономике", - отметил министр.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547386/

СУЭК рассчитывает добыть до 105 млн тонн угля в 2017 году - гендиректорТрамп рассказал о «правильных мыслях» в поздравительном письме от Путина
Просмотров: 332
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Бюджет РФ в 2019 г. будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель - Силуанов

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 22:59   
Бюджет РФ в 2019 г. будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"Мы ставим себе задачу в следующей "трехлетке" дальше продолжить сокращать нефтегазовый дефицит и снижать зависимость бюджета от сырьевых доходов. В 2019 г. мы планируем обеспечение баланса бюджета при цене нефти 45 долларов за баррель, что практически находится на уровне равновесных объемов добычи и спроса на нефть в мировой экономике", - отметил министр.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 