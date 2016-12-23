|
Новости oilru.com
Экономика
Бюджет РФ в 2019 г. будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель - Силуанов
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 23.12.16, Москва, 22:59
Бюджет РФ в 2019 г. будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы ставим себе задачу в следующей "трехлетке" дальше продолжить сокращать нефтегазовый дефицит и снижать зависимость бюджета от сырьевых доходов. В 2019 г. мы планируем обеспечение баланса бюджета при цене нефти 45 долларов за баррель, что практически находится на уровне равновесных объемов добычи и спроса на нефть в мировой экономике", - отметил министр.