«Нефть России», 23.12.16, Москва, 21:04

СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) в 2017 году планирует добыть 104-105 млн тонн угля, что соответствует уровню этого года, сообщил ТАСС генеральный директор компании Владимир Рашевский.



"Мы ожидаем порядка 104 млн тонн с небольшим по итогам 2016 года. Примерно 104-105 млн тонн планируем добыть в следующем году", - сказал он.



В этом году СУЭК преодолел порог добычи в 100 млн тонн впервые в истории компании, уточнил ее глава.



"Это результат масштабных инвестиций - почти 200 млрд руб. за последние 10 лет - которые сделаны в развитие и переоборудование наших шахт, разрезов, обогатительных фабрик, в порты и железнодорожную инфраструктуру", - уточнил Рашевский. "Он отражает большую работу по внедрению новых инженерных решений в организации горных работ, в повышении безопасности труда, в технических политиках по современному оборудованию. Благодаря огромным усилиям руководителей и коллективов всех наших предприятий производительность труда на многих из них выведена на мировой уровень", - подчеркнул топ-менеджер.



Продажи энергетического угля на внутреннем рынке по итогам этого года составили 50 млн тонн, и в 2017 году компания рассчитывает сохранить этот показатель, сообщил ТАСС директор по производственным операциям СУЭК Владимир Артемьев.



"Продажи на российский рынок в этом году составили 50 млн тонн. Для нас это стабильный показатель. Мы ожидаем, что в 2017 году поставки российским потребителям останутся на том же уровне", - уточнил Артемьев.



Продажи металлургического угля в 2016 году составили менее 1 млн тонн. По словам Артемьева, СУЭК в 2017 году не планирует увеличивать продажи данной продукции, поскольку компания ориентирована на производство энергетического угля.



Международные продажи, по предварительным данным компании, в 2016 году составили примерно 50 млн тонн против 46,9 млн тонн в прошлом году.



"В 2017 году компания рассчитывает отгрузить зарубежным потребителям примерно тот же объем продукции", - добавил Артемьев.



Ежегодный объем инвестиций СУЭК составляет более 30 млрд рублей, а в 2017 году компания планирует инвестировать в поддержание действующих мощностей и развитие новых перспективных предприятий 42 млрд рублей, заключил он.



СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Компания объединяет 26 добывающих предприятий в 7 регионах России, 10 обогатительных фабрик и установок, а также три морских порта общей мощностью 35 млн тонн.



Основным акционером СУЭК является российский бизнесмен Андрей Мельниченко (около 92%).

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