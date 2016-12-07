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Урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке - Дворкович
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:56
Урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Дело находится в суде, поэтому все возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Белоруссией газового вопроса.
"Я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году, или уже после праздников. Сейчас сложно сказать", - добавил Дворкович.
Ранее Дворкович сообщил, что Россия ждет от Белоруссии полную оплату за газ, поэтому вернула республике авансовый платеж. Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич говорил, что Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ и рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику, определенных действующими межправительственными соглашениями.
В октябре сообщалось, что Белоруссия и Россия достигли компромисса в снятии проблем в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о межбюджетной компенсации при поставках газа Белоруссии, что позволит к 1 июля 2019 г. обеспечить равные условия по цене на газ для производителей энергии, а к 1 января 2025 г. - для остальных потребителей нефти и газа.
Ранее министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявлял, что Белоруссия 21 октября перечислит недоплаченные за российский газ средства, сумма недоплаты оценивается в 281 млн долларов. Россия обещала восстановить объем поставок нефти из РФ в Белоруссию, который был сокращен с июля более чем на треть в ответ на недоплату Белоруссией за газ. В то же время в конце октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что перечисление Белоруссией недоплаты за поставки газа с начала 2016 г. должно быть сопряжено с подписанием ряда соглашений и пройти через процедуру заседания правительства РФ. Он отмечал, что в связи с этим деньги белорусской стороной еще не перечислены.