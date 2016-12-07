«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:56

Урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



"Дело находится в суде, поэтому все возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Белоруссией газового вопроса.



"Я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году, или уже после праздников. Сейчас сложно сказать", - добавил Дворкович.



Ранее Дворкович сообщил, что Россия ждет от Белоруссии полную оплату за газ, поэтому вернула республике авансовый платеж. Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич говорил, что Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ и рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику, определенных действующими межправительственными соглашениями.



В октябре сообщалось, что Белоруссия и Россия достигли компромисса в снятии проблем в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о межбюджетной компенсации при поставках газа Белоруссии, что позволит к 1 июля 2019 г. обеспечить равные условия по цене на газ для производителей энергии, а к 1 января 2025 г. - для остальных потребителей нефти и газа.



Ранее министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявлял, что Белоруссия 21 октября перечислит недоплаченные за российский газ средства, сумма недоплаты оценивается в 281 млн долларов. Россия обещала восстановить объем поставок нефти из РФ в Белоруссию, который был сокращен с июля более чем на треть в ответ на недоплату Белоруссией за газ. В то же время в конце октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что перечисление Белоруссией недоплаты за поставки газа с начала 2016 г. должно быть сопряжено с подписанием ряда соглашений и пройти через процедуру заседания правительства РФ. Он отмечал, что в связи с этим деньги белорусской стороной еще не перечислены.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547384/ Источник: "ТАСС" ← В ГД согласились, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас бессмысленно СУЭК рассчитывает добыть до 105 млн тонн угля в 2017 году - гендиректор → Новости net.finam.ru