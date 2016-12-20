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Налоги

В ГД согласились, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас бессмысленно

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:49    
Введение прогрессивной шкалы налогообложения пока бессмысленно, это приведет лишь к снижению бюджетных поступлений, считает депутат Госдумы от "Единой России", член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов.
 
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно ставить, но пока это нецелесообразно, социальную несправедливость можно решить другими средствами.
 
По мнению Чижова, в настоящее время в России ни граждане, ни налоговая служба не готова к масштабной перестройке налоговой системы. В случае введения прогрессивной шкалы налогообложения необходим контроль за правильным исчислением и уплаты налога, потребуется менять систему администрирования.
 
"Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России бессмысленно. Это, скорее вопросы политического пиара оппозиции. Пустозвонство", — сказал Чижов РИА Новости. Ранее думские фракции высказывались за отказ от плоской шкалы. В частности, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов неоднократно заявлял, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нельзя откладывать в долгий ящик в связи с риском социального расслоения общества. Депутаты СР несколько раз вносили законопроекты о введении такой шкалы в Госдуму, однако нижняя палата парламента отклоняла документы.
 
К тому же, в настоящее время благодаря плоской шкале налогообложения бюджет РФ получает достаточное количество средств, отметил Чижов. "Сейчас на высокие зарплаты начисляется НДФЛ, это обеспечивает большие поступления в бюджет, к данной ситуации все привыкли. Если налоги будут еще больше, то это может привести к тому, что богатые граждане будут уклоняться от налогов. Если люди с высокими зарплатами начнут активно не платить налоги, то объем поступлений в бюджет снизится", — добавил депутат.
 
Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога, который составляет 13% независимо от уровня доходов налогоплательщика. Дискуссии о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физлиц периодически возникают на разных уровнях власти. Так, отменить плоскую шкалу предлагал социальный блок правительства. Вице-премьер Ольга Голодец говорила, что прорабатывается вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предлагала повысить ставку подоходного налога на богатых граждан, полностью освободив от его уплаты доход малоимущих. Однако Минфин выступает последовательным противником такой меры.
 
Вместе с тем премьер-министр Дмитрий Медведев заверил 15 декабря, что все возможные изменения налогов с 2019 года будут обсуждены и с экспертами, и с общественностью. По его словам, изменения вряд ли будут существенными. Медведев также заявил, что в будущем возможен возврат к обсуждению прогрессивной шкалы НДФЛ, но сейчас вопрос об отмене плоской шкалы налога не стоит.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547383/

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В ГД согласились, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас бессмысленно

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:49   
Введение прогрессивной шкалы налогообложения пока бессмысленно, это приведет лишь к снижению бюджетных поступлений, считает депутат Госдумы от "Единой России", член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов.
 
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно ставить, но пока это нецелесообразно, социальную несправедливость можно решить другими средствами.
 
По мнению Чижова, в настоящее время в России ни граждане, ни налоговая служба не готова к масштабной перестройке налоговой системы. В случае введения прогрессивной шкалы налогообложения необходим контроль за правильным исчислением и уплаты налога, потребуется менять систему администрирования.
 
"Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России бессмысленно. Это, скорее вопросы политического пиара оппозиции. Пустозвонство", — сказал Чижов РИА Новости. Ранее думские фракции высказывались за отказ от плоской шкалы. В частности, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов неоднократно заявлял, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нельзя откладывать в долгий ящик в связи с риском социального расслоения общества. Депутаты СР несколько раз вносили законопроекты о введении такой шкалы в Госдуму, однако нижняя палата парламента отклоняла документы.
 
К тому же, в настоящее время благодаря плоской шкале налогообложения бюджет РФ получает достаточное количество средств, отметил Чижов. "Сейчас на высокие зарплаты начисляется НДФЛ, это обеспечивает большие поступления в бюджет, к данной ситуации все привыкли. Если налоги будут еще больше, то это может привести к тому, что богатые граждане будут уклоняться от налогов. Если люди с высокими зарплатами начнут активно не платить налоги, то объем поступлений в бюджет снизится", — добавил депутат.
 
Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога, который составляет 13% независимо от уровня доходов налогоплательщика. Дискуссии о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физлиц периодически возникают на разных уровнях власти. Так, отменить плоскую шкалу предлагал социальный блок правительства. Вице-премьер Ольга Голодец говорила, что прорабатывается вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предлагала повысить ставку подоходного налога на богатых граждан, полностью освободив от его уплаты доход малоимущих. Однако Минфин выступает последовательным противником такой меры.
 
Вместе с тем премьер-министр Дмитрий Медведев заверил 15 декабря, что все возможные изменения налогов с 2019 года будут обсуждены и с экспертами, и с общественностью. По его словам, изменения вряд ли будут существенными. Медведев также заявил, что в будущем возможен возврат к обсуждению прогрессивной шкалы НДФЛ, но сейчас вопрос об отмене плоской шкалы налога не стоит.
 

 


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