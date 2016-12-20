«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:42

Приватизация двух российских нефтяных активов "Башнефти" и "Роснефти" принесла России не только поступления в бюджет более 1 трлн рублей, но и публичные споры, кулуарные интриги и арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.



Если продажа "Башнефти" проходила достаточно открыто, а после допуска "Роснефти" к участию и вовсе стала предсказуемой, то исход приватизации "Роснефти" до последнего держался в строжайшем секрете. "Роснефть", купив в октябре у государства долю в "Башнефти", взяла на себя все хлопоты по организации продажи 19,5% собственных акций. 7 декабря компания объявила об успешной реализации акций в адрес консорциума нефтетрейдера Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA), вопреки ожиданиям аналитиков и рынка о самовыкупе акций "Роснефтью".



Президент РФ Владимир Путин на большой пресс- конференции заявил, что приход иностранных инвесторов в руководство "Роснефти" позволит повысить качество управления компанией, подчеркнув, что все средства от приватизации были перечислены в бюджет РФ в полном объеме.



Нефтяная матрешка



"Роснефть", имеющая опыт интеграции крупных активов на примере "Итеры", ТНК-ВР, несмотря на существенное падение нефтяных цен в текущем году, продолжила успешную экспансию не только за пределами России, но и внутри страны. Впервые "Роснефть" заявила о своем возможном интересе к "Башнефти" в июле, после чего возникли споры по поводу того является ли "Роснефть" надлежащим покупателем контрольного пакета акций башкирской нефтяной компании. Против такой сделки выступали вице-премьер Аркадий Дворкович, тогда еще глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, а помощник президента и председатель совета директоров "Роснефти" Андрей Белоусов и вовсе называл "глупостью" возможное участие "Роснефти" в приватизации "Башнефти".



В августе процесс продажи "Башнефти" отложили, возобновив его в октябре с допуском к нему "Роснефти". Компания смогла убедить, что синергетический эффект от двойной сделки позволит выгоднее продать в последствии и саму "Роснефть", а также позитивно скажется на капитализации компаний. Расчет оказался верным, после объявления о том, что "Роснефть" "в деле", ее акции на Московской бирже выросли на 16%, обыкновенные акции "Башнефти" - на 13,5%.



Арест Улюкаева



Компания "Башнефть", которая за свою историю не раз оказывалась в центре скандала, вновь не смогла его избежать. В ночь на 15 ноября с поличным был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев при получении взятки в 2 млн долларов за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Это стало первое в истории современной России задержание федерального министра. По данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти", в отношении министра возбуждено уголовное дело о получении взятки, он помещен под домашний арест.



Новость о задержании Улюкаева в офисе "Роснефти" мгновенно вышла в топы российских СМИ, обрастая подробностями и различными версиями. Так, сообщалось, что Улюкаев не брал денег в руки - они были приготовлены в банковской ячейке, потом появились источники, сообщившие о чемоданчике с деньгами, который был передан Улюкаеву и другие. Следственный комитет в свою очередь назвал подобные сведения фантазиями. СК заявил о наличии весомых доказательств в деле, в том числе, о специфических следах на пальцах рук.



Внезапная продажа "Роснефти"



Процесс приватизации 19,5% "Роснефти", проходивший в условиях строгой секретности, внезапно завершился 7 декабря визитом главного исполнительного директора компании Игоря Сечина в Кремль. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании заявил, что покупателем 19,5% акций "Роснефти" за стал консорциум нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда, вопреки ожиданиям аналитиков, которые до последнего пророчили покупку "Роснефти" самой "Роснефтью". Ни один прогноз аналитиков о конфигурации сделки не оправдался: долю в компании выкупили иностранные инвесторы, деньги в бюджет были перечислены вовремя и в полном объеме - 710,8 млрд рублей. Доля в "Роснефти" была продана за 10,2 млрд евро (692 млрд рублей), хотя изначально правительство установило порог продажи акций в 710,8 млрд рублей. Еще 18 млрд рублей "Роснефтегаз" перечислил как дополнительные дивиденды. Для этого в ходе подготовки к приватизации была изменена дивидендная политика "Роснефти", установившая норму по их выплате не менее 35% чистой прибыли по МСФО.



С надеждой в будущее



Вопрос о том, что станет с "Башнефтью" после приватизации волновал всех, кто так или иначе следил за разворачивающимися событиями вокруг компании. Республика Башкирия, владеющая пакетом акций в "Башнефти", не раз выражала надежду на сохранение бренда, инвестиционной программы и дивидендной политики компании после смены контролирующего акционера. В "Роснефти" заверили, что в ближайшее время компания не планирует отказываться от бренда "Башнефть", объем инвестиций на развитие компании в ближайшие пять лет планируется увеличить.



Камнем преткновения и открытым вопросом остается уровень дивидендов компании. Глава республики Рустэм Хамитов отмечал, что регион рассчитывает на сохранение дивидендных и других выплат в бюджет от "Башнефти" на прежнем уровне, глава "Роснефти" Игорь Сечин в свою очередь заявлял, что "Роснефть" уважает мнение руководства Башкирии об уровне дивидендов "Башнефти". Ожидается, что в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией "Роснефть", где буду оговорены все вопросы взаимодействия.



"Роснефть" планирует в 2017-2018 годах повысить операционную эффективность "Башнефти", сохранить динамику возмещения запасов и объемов добычи на зрелых месторождениях, начать развитие новых месторождений в Ненецком АО и Западной Сибири, а также увеличить глубины переработки и маржинальности выпускаемой продукции. Пока "Башнефти" предстоит "обживаться" в структуре "Роснефти", сама "Роснефть" может быть снова выставлена на продажу. Источник в финансово-экономическом блоке правительства осенью сообщал журналистам, что правительство РФ может поручить "Роснефтегазу" продать еще 10% акций "Роснефти" в 2017 г. Состоится ли очередная сделка по продаже акций "Роснефти" в новом году или нет - пока вопрос открытый, официально о таком намерении не сообщалось.



Юлия ТемереваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547382/ Источник: "ТАСС" ← Власти обсуждают обнуление экспортной пошлины на нефть с 2021-2022 годы В ГД согласились, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас бессмысленно → Новости net.finam.ru