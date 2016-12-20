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Налоги

Власти обсуждают обнуление экспортной пошлины на нефть с 2021-2022 годы

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:34    
Правительство РФ обсуждает сроки обнуления экспортной пошлины на нефть, рассматриваются 2021 или 2022 год, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"Это изначально наше предложение по налоговому маневру (обнулить экспортную пошлину с 2018 года — ред.), но потом в ходе обсуждения в правительстве Минэнерго было высказано предложение о более длительном периоде перехода на нулевую экспортную пошлину. Какой это период: 2021, 2022 год — сейчас пока обсуждаем", — сказал Силуанов.
 
Замглавы Минфина Илья Трунин в октябре говорил, что в следующем году правительству предстоит обсудить вариант налогового маневра, предусматривающий постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с соразмерным повышением НДПИ, корректировкой акцизов на нефтепродукты, а также введением "отрицательных" акцизов в качестве компенсации для перерабатывающих компаний.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547381/

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Власти обсуждают обнуление экспортной пошлины на нефть с 2021-2022 годы

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:34   
Правительство РФ обсуждает сроки обнуления экспортной пошлины на нефть, рассматриваются 2021 или 2022 год, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"Это изначально наше предложение по налоговому маневру (обнулить экспортную пошлину с 2018 года — ред.), но потом в ходе обсуждения в правительстве Минэнерго было высказано предложение о более длительном периоде перехода на нулевую экспортную пошлину. Какой это период: 2021, 2022 год — сейчас пока обсуждаем", — сказал Силуанов.
 
Замглавы Минфина Илья Трунин в октябре говорил, что в следующем году правительству предстоит обсудить вариант налогового маневра, предусматривающий постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с соразмерным повышением НДПИ, корректировкой акцизов на нефтепродукты, а также введением "отрицательных" акцизов в качестве компенсации для перерабатывающих компаний.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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