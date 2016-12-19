«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:27

Deutsche Bank заявил, что, по результатам внутреннего расследования, нет каких-либо оснований полагать, что банк нарушил режим санкций против России, пишет Bloomberg. Банк подозревают в незаконном выводе денег из России.



В ходе внутреннего расследования были выявлены недостатки в системах контроля, которые сейчас находятся в процессе исправления, сообщает агентство со ссылкой на корпоративное письмо, адресованное сотрудникам банка.



Стоит отметить, что дело о нарушении режима санкций в отношении России всплыло, после того как глава банка Джон Крайан заявил о достижении соглашения с Минюстом США о выплате штрафа в рамках урегулирования дела о продаже "токсичных" активов в разгар ипотечного кризиса в 2008 г.



Deutsche Bank удалось сократить сумму штрафа вдвое по сравнению с начальными требованиями американского Минюста до $7,2 млрд.



Из них $3,1 млрд будет выплачено в качестве гражданско-правового взыскания и еще $4 млрд - потерпевшим американцам. Аналитики ожидали, что сумма штрафа будет в диапазоне от $2 млрд до $5 млрд.



Отметим также, что данный штраф плюсуется к почти $2 млрд, уже выплаченным в 2013 г. для погашения других претензий США, связанных с ипотечными ценными бумагами. И хотя соглашение снимает значительную неопределенность, нависшую над Deutsche Bank, крупнейший кредитор Германии остается под следствием Минюста США по ряду других вопросов, так что возможны и другие гражданские споры.



Добавим, что, как сообщает агентство Reuters, дело Минюста США к Deutsche Bank может положить начало целой череде взысканий с других европейских банков, из-за которых физические и юридические лица в США в ходе кризиса 2008-2009 гг. понесли убытки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547379/ Источник: Вести ← Крым подключен к газотранспортной системе России Силуанов: рубль стал одной из самых популярных валют у инвесторов → Новости net.finam.ru