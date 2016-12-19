|
Новости oilru.com
Иностранные компании
Deutsche Bank оштрафуют за вывод капитала из России?
|
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Анонсы
Выставки:
Реклама
Новости
|
© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:27
Deutsche Bank заявил, что, по результатам внутреннего расследования, нет каких-либо оснований полагать, что банк нарушил режим санкций против России, пишет Bloomberg. Банк подозревают в незаконном выводе денег из России.
В ходе внутреннего расследования были выявлены недостатки в системах контроля, которые сейчас находятся в процессе исправления, сообщает агентство со ссылкой на корпоративное письмо, адресованное сотрудникам банка.
Стоит отметить, что дело о нарушении режима санкций в отношении России всплыло, после того как глава банка Джон Крайан заявил о достижении соглашения с Минюстом США о выплате штрафа в рамках урегулирования дела о продаже "токсичных" активов в разгар ипотечного кризиса в 2008 г.
Deutsche Bank удалось сократить сумму штрафа вдвое по сравнению с начальными требованиями американского Минюста до $7,2 млрд.
Из них $3,1 млрд будет выплачено в качестве гражданско-правового взыскания и еще $4 млрд - потерпевшим американцам. Аналитики ожидали, что сумма штрафа будет в диапазоне от $2 млрд до $5 млрд.
Отметим также, что данный штраф плюсуется к почти $2 млрд, уже выплаченным в 2013 г. для погашения других претензий США, связанных с ипотечными ценными бумагами. И хотя соглашение снимает значительную неопределенность, нависшую над Deutsche Bank, крупнейший кредитор Германии остается под следствием Минюста США по ряду других вопросов, так что возможны и другие гражданские споры.
Добавим, что, как сообщает агентство Reuters, дело Минюста США к Deutsche Bank может положить начало целой череде взысканий с других европейских банков, из-за которых физические и юридические лица в США в ходе кризиса 2008-2009 гг. понесли убытки.