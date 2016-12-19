Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 24 декабря 2016 года, суббота , 17:27:15 мск
Нефть, Brent: $54.33 -0,46
Валюта:    60.85 -0,01    63.54 -0,02
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.56 Мб информации:

  • 530878 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Иностранные компании

Deutsche Bank оштрафуют за вывод капитала из России?

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:27    
Deutsche Bank заявил, что, по результатам внутреннего расследования, нет каких-либо оснований полагать, что банк нарушил режим санкций против России, пишет Bloomberg. Банк подозревают в незаконном выводе денег из России.
 
В ходе внутреннего расследования были выявлены недостатки в системах контроля, которые сейчас находятся в процессе исправления, сообщает агентство со ссылкой на корпоративное письмо, адресованное сотрудникам банка.
 
Стоит отметить, что дело о нарушении режима санкций в отношении России всплыло, после того как глава банка Джон Крайан заявил о достижении соглашения с Минюстом США о выплате штрафа в рамках урегулирования дела о продаже "токсичных" активов в разгар ипотечного кризиса в 2008 г.
 
Deutsche Bank удалось сократить сумму штрафа вдвое по сравнению с начальными требованиями американского Минюста до $7,2 млрд.
 
Из них $3,1 млрд будет выплачено в качестве гражданско-правового взыскания и еще $4 млрд - потерпевшим американцам. Аналитики ожидали, что сумма штрафа будет в диапазоне от $2 млрд до $5 млрд.
 
Отметим также, что данный штраф плюсуется к почти $2 млрд, уже выплаченным в 2013 г. для погашения других претензий США, связанных с ипотечными ценными бумагами. И хотя соглашение снимает значительную неопределенность, нависшую над Deutsche Bank, крупнейший кредитор Германии остается под следствием Минюста США по ряду других вопросов, так что возможны и другие гражданские споры.
 
Добавим, что, как сообщает агентство Reuters, дело Минюста США к Deutsche Bank может положить начало целой череде взысканий с других европейских банков, из-за которых физические и юридические лица в США в ходе кризиса 2008-2009 гг. понесли убытки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547379/

Крым подключен к газотранспортной системе РоссииСилуанов: рубль стал одной из самых популярных валют у инвесторов
Просмотров: 340
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Deutsche Bank оштрафуют за вывод капитала из России?

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 20:27   
Deutsche Bank заявил, что, по результатам внутреннего расследования, нет каких-либо оснований полагать, что банк нарушил режим санкций против России, пишет Bloomberg. Банк подозревают в незаконном выводе денег из России.
 
В ходе внутреннего расследования были выявлены недостатки в системах контроля, которые сейчас находятся в процессе исправления, сообщает агентство со ссылкой на корпоративное письмо, адресованное сотрудникам банка.
 
Стоит отметить, что дело о нарушении режима санкций в отношении России всплыло, после того как глава банка Джон Крайан заявил о достижении соглашения с Минюстом США о выплате штрафа в рамках урегулирования дела о продаже "токсичных" активов в разгар ипотечного кризиса в 2008 г.
 
Deutsche Bank удалось сократить сумму штрафа вдвое по сравнению с начальными требованиями американского Минюста до $7,2 млрд.
 
Из них $3,1 млрд будет выплачено в качестве гражданско-правового взыскания и еще $4 млрд - потерпевшим американцам. Аналитики ожидали, что сумма штрафа будет в диапазоне от $2 млрд до $5 млрд.
 
Отметим также, что данный штраф плюсуется к почти $2 млрд, уже выплаченным в 2013 г. для погашения других претензий США, связанных с ипотечными ценными бумагами. И хотя соглашение снимает значительную неопределенность, нависшую над Deutsche Bank, крупнейший кредитор Германии остается под следствием Минюста США по ряду других вопросов, так что возможны и другие гражданские споры.
 
Добавим, что, как сообщает агентство Reuters, дело Минюста США к Deutsche Bank может положить начало целой череде взысканий с других европейских банков, из-за которых физические и юридические лица в США в ходе кризиса 2008-2009 гг. понесли убытки.
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 