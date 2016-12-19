«Нефть России», 23.12.16, Москва, 23:09

Спрос на мясо лобстера в США вырос на 38% за 10 лет, что привело к дефициту и росту цен, несмотря на почти рекордный улов, передает Bloomberg.



Сообщается, что по данным Urner Barry за последние 10 лет средний декабрьский показатель спроса на лобстеров составлял $17,85 за фунт, что на 7% ниже аналогичного показателя 2016 года, а в июле был зафиксирован максимальный рост за все время наблюдений – $29,44 за фунт.



В Urner Barry также отметили, что представители отрасли убедили потребителей в высоких вкусовых качествах и доступности продукта во время рекордного падения цен, после чего граждане США оказались не готовы к ограничению потребления лобстеров.



Ранее сообщалось, что в Канаде буддийские монахи выпустили на волю 272 килограмма лобстеров.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547373/ Источник: Газета.ру ← Путин не исключает отмены виз для граждан Грузии РФ и Белоруссия создали венчурный фонд в ₽1,4 млрд → Новости net.finam.ru