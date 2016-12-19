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Спрос на лобстеров в США вырос почти на 40% за 10 лет
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 23:09
Спрос на мясо лобстера в США вырос на 38% за 10 лет, что привело к дефициту и росту цен, несмотря на почти рекордный улов, передает Bloomberg.
Сообщается, что по данным Urner Barry за последние 10 лет средний декабрьский показатель спроса на лобстеров составлял $17,85 за фунт, что на 7% ниже аналогичного показателя 2016 года, а в июле был зафиксирован максимальный рост за все время наблюдений – $29,44 за фунт.
В Urner Barry также отметили, что представители отрасли убедили потребителей в высоких вкусовых качествах и доступности продукта во время рекордного падения цен, после чего граждане США оказались не готовы к ограничению потребления лобстеров.
Ранее сообщалось, что в Канаде буддийские монахи выпустили на волю 272 килограмма лобстеров.