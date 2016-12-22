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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 22:07
Корреспондент "Ъ FM" — о пресс-конференции президента
В Москве прошла традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году она продлилась чуть меньше четырех часов. В Центре международной торговли на Краснопресненской набережной собрались около 1,5 тысяч журналистов. Корреспондент "Коммерсантъ FM" Владимир Расулов рассказал подробности ведущему радио новостей Юрию Абросимову.
— Какие впечатления от этого мероприятия?
— В целом оно — по времени, во всяком случае — показалось немного длиннее, чем прошлогоднее. Интересно отметить, что президент пришел практически вовремя и начал эту пресс-конференцию без традиционного для предыдущих подобных мероприятий вступления. Он сразу начал с вопросов. Первый из них касался состояния российской экономики. По сути, получилось, что вступительная часть ушла именно в ответ на этот самый вопрос.
Российская экономика в разных ракурсах была представлена на этой пресс-конференции практически в большинстве вопросов — больше только было вопросов, связанных с международной политикой и с отношением России со странами мира.
Присутствовало очень много региональных журналистов. Мне удалось пообщаться с некоторыми из тех, кому удалось задать вопросы — им не хватило как раз нужного количества вопросов и проблем, которые они могли бы поднять.
— Наблюдатели чаще всего отмечали, что в этот раз Путин был довольно ровен в эмоциях, сух, скуп и особо не проявлял каких-то эмоциональных переживаний. Тем не менее, были какие-то вопросы, которые вызвали более яркую реакцию президента?
— Я бы не сказал, что было большое количество таких вопросов. Были темы и даже люди, которые задавали эти самые вопросы: например, президент оживился и сам даже попросил дать слово журналисту из Кирова, который в свое время на одной из пресс-конференций разрекламировал "Вятский квас". Заметив табличку с этим названием, президент попросил задать именно этот самый вопрос, он даже оживился в какой-то степени. Но когда поднимались какие-то серьезные вопросы — связанные, например, с ситуацией в Иркутске, с отравлением суррогатным алкоголем — конечно, президент был достаточно серьезен. Так получилось, что именно от этой темы он и перешел к этому квасу, его цитата: "Водке — нет, квасу — да". И несколько разрядилась атмосфера.
Но, в основном, президент говорил достаточно размеренно, спокойно. Шутки на этой пресс-конференции и моменты позитивные в плане эмоций можно, по сути, пересчитать по пальцам.
— Если делать краткую выжимку наиболее знаковых, наиболее важных, в том числе политических, замечаний и реплик, то какие были сделаны заявления? Чем запомнится эта пресс-конференция?
— Если говорить о какой-то мировой ситуации, то Путин отметил, что приветствует и поддерживает, что Украина с Евросоюзом планируют ввести безвизовый режим. Правда, здесь он отметил, что для полной гармонии, что называется, ЕС должен предоставить украинцам право работать в своих странах, а не только предоставлять возможность въезжать без виз.
Кроме того, у президента много спрашивали про его возможную встречу с Дональдом Трампом. Но здесь он отметил, что пока подробности не оглашаются. Интересовались тем, как он прощается с Бараком Обамой, о чем он говорил по телефону с уходящим американским президентом. Путин вот здесь оставил интригу и не стал раскрывать подробностей.
Если говорить об экономике, то, в частности, президент привел цифры: инфляция в этом году, скорее всего, достигнет тех показателей, которые планировал Центробанк — это 5,5%. Возможно, в следующем году этот показатель будет еще ниже.
Очень много почему-то сегодня уделялось внимания, — тоже отмечу этот момент — часто журналисты спрашивали, как бы президент назвал мост в Крыму, который должен быть построен и связать полуостров с большой землей. И вот здесь Путин оба раза заявил, что это должны решать сами крымчане, а он только придумал строить этот сам мост. Кстати, отметил, что через несколько дней с "большой земли" в Крым пойдет российский газ.