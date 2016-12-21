Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 15:25:24 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Прогнозы

Финансовая аналитика от Альпари: Доллар завершит год в пределах отметок 61-63 руб.

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:16    
 
Российский рубль в пятницу днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. По всей видимости, снижение интереса компаний к российской валюте в рамках очередного налогового периода вкупе с коррекцией цен на нефть дает свои плоды. За доллар США к настоящему времени дают 61,00 руб. (+0,05%). Евро стоит 63,76 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 декабря, составляют 60,85 руб. за американскую валюту и 63,54 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 1 и 2 копейки соответственно.
 
Стоимость нефти снижается. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $54,73 (-0,5%). Сегодняшняя биржевая активность очень низкая, католические страны готовятся к Рождеству, и в понедельник на следующей неделе низкие уровни волатильности сохранятся. Все присутствующие катализаторы давно учтены в ценах и отыграны рынком, новой информации на площадки не поступает.
 
Рынок почти не реагирует на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Множество цифр по макроэкономике слушателей не впечатлило, из неизвестного ранее стоит отметить только упоминание о необходимости создания сети региональных банков с более низкими требованиями к ним. Инвесторы, впрочем, нейтральны: все понимают, что пока санация банковского сектора не завершится, о создании чего-то нового говорить преждевременно.
 
Основные платежи внутри текущего налогового периода в РФ должны быть осуществлены в срок до 26 декабря. Судя по сегодняшним движениям на внутреннем рынке ликвидности, основная часть компаний и предприятий с налогами и сборами уже рассчиталась. Это значит, что рубль вот-вот лишится поддержки со стороны налогового спроса. Последняя неделя этого подвижного года может пройти для доллара США в пределах отметок 61-63 руб., для евро – в границах 63,55-65,00 руб.
 
Анна Бодрова, старший аналитик АльпариПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547323/

Финансовая аналитика от Альпари: В 2017 году россиян ждет рост зарплат либо рост безработицыСубсидирование по отдельным отраслям в 2017 году продолжится, заявил Путин
Просмотров: 41
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
15:22 · Инфляция в России составит в 2016 году около 5,5%
15:19 · В центре Москвы отметят Хануку фейерверками и танцами
15:16 · Финансовая аналитика от Альпари: Доллар завершит год в пределах отметок 61-63 руб.
15:14 · Путин не согласен, что экономика России невосприимчива к достижениям науки
15:09 · Путин назвал причину приватизации части госпредприятий
15:04 · Путин заявил о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти"
14:59 · Путин назвал «достаточными» для увольнения материалы по делу Улюкаева
14:54 · Путин: сохранение резервов ЦБ - хорошая подушка безопасности для экономики
14:50 · Путин отметил сокращение оттока капитала из России в 2016 году
14:45 · Путин: долг регионов превысил 2 трлн рублей
14:27 · Путин назвал три основных элемента пенсионной системы
14:22 · Путин: наши налоги остаются самыми низкими в мире
14:17 · Путин: спад российского ВВП в 2016 году составит 0,5-0,6%
14:12 · "Лукойл" на Каспии добыл на четверть больше нефти, чем в прошлом году - губернатор
14:07 · "Газпром" к 2020 г. обеспечит потребление в РФ газомоторного топлива до 4,5 млрд куб.

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Финансовая аналитика от Альпари: Доллар завершит год в пределах отметок 61-63 руб.

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:16   
 
Российский рубль в пятницу днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. По всей видимости, снижение интереса компаний к российской валюте в рамках очередного налогового периода вкупе с коррекцией цен на нефть дает свои плоды. За доллар США к настоящему времени дают 61,00 руб. (+0,05%). Евро стоит 63,76 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 декабря, составляют 60,85 руб. за американскую валюту и 63,54 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 1 и 2 копейки соответственно.
 
Стоимость нефти снижается. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $54,73 (-0,5%). Сегодняшняя биржевая активность очень низкая, католические страны готовятся к Рождеству, и в понедельник на следующей неделе низкие уровни волатильности сохранятся. Все присутствующие катализаторы давно учтены в ценах и отыграны рынком, новой информации на площадки не поступает.
 
Рынок почти не реагирует на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Множество цифр по макроэкономике слушателей не впечатлило, из неизвестного ранее стоит отметить только упоминание о необходимости создания сети региональных банков с более низкими требованиями к ним. Инвесторы, впрочем, нейтральны: все понимают, что пока санация банковского сектора не завершится, о создании чего-то нового говорить преждевременно.
 
Основные платежи внутри текущего налогового периода в РФ должны быть осуществлены в срок до 26 декабря. Судя по сегодняшним движениям на внутреннем рынке ликвидности, основная часть компаний и предприятий с налогами и сборами уже рассчиталась. Это значит, что рубль вот-вот лишится поддержки со стороны налогового спроса. Последняя неделя этого подвижного года может пройти для доллара США в пределах отметок 61-63 руб., для евро – в границах 63,55-65,00 руб.
 
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 