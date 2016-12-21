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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:16
Российский рубль в пятницу днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. По всей видимости, снижение интереса компаний к российской валюте в рамках очередного налогового периода вкупе с коррекцией цен на нефть дает свои плоды. За доллар США к настоящему времени дают 61,00 руб. (+0,05%). Евро стоит 63,76 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 декабря, составляют 60,85 руб. за американскую валюту и 63,54 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 1 и 2 копейки соответственно.
Стоимость нефти снижается. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $54,73 (-0,5%). Сегодняшняя биржевая активность очень низкая, католические страны готовятся к Рождеству, и в понедельник на следующей неделе низкие уровни волатильности сохранятся. Все присутствующие катализаторы давно учтены в ценах и отыграны рынком, новой информации на площадки не поступает.
Рынок почти не реагирует на ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Множество цифр по макроэкономике слушателей не впечатлило, из неизвестного ранее стоит отметить только упоминание о необходимости создания сети региональных банков с более низкими требованиями к ним. Инвесторы, впрочем, нейтральны: все понимают, что пока санация банковского сектора не завершится, о создании чего-то нового говорить преждевременно.
Основные платежи внутри текущего налогового периода в РФ должны быть осуществлены в срок до 26 декабря. Судя по сегодняшним движениям на внутреннем рынке ликвидности, основная часть компаний и предприятий с налогами и сборами уже рассчиталась. Это значит, что рубль вот-вот лишится поддержки со стороны налогового спроса. Последняя неделя этого подвижного года может пройти для доллара США в пределах отметок 61-63 руб., для евро – в границах 63,55-65,00 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик Альпари