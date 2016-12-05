«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:14

Президент РФ Владимир Путин не согласен с мнением, что проблема российской экономики заключается в невосприимчивости к достижениям науки и высокотехнологичных отраслей.



"Есть проблема, которая заключается в том, что наша экономика, как считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и к современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне представляется, что это не совсем так, потому что проблема заключалась для таких экономик, как наша, в том, что можно получать сверхприбыль в тех секторах производства, которые связаны с энергетикой, и трудно заставить бизнес вкладывать в другие отрасли, если есть такая, где можно получить быстрые и весьма большие доходы", — заявил Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.



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