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Путин заявил о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти"
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:04
Новый акционер "Роснефти" - консорциум Glencore и QIA - перечислил деньги за покупку 19,5% российской компании
"Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме, уже перечислены", - заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
"Иностранцы уже перечислили свою часть - 700 с лишним млрд. В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" 1,1 трлн руб. примерно", - уточнил он.
Пакет акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" приобрел паритетный консорциум суверенного фонда Катара и сырьевого трейдера Glencore. Они заплатили 692,4 млрд рублей (около 10,2 млрд евро, большую часть этой суммы дали банки во главе с консультантом "Роснефтегаза", итальянским Banca Intesa Sanpaolo).