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Роснефть

Путин заявил о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти"

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:04    
Новый акционер "Роснефти" - консорциум Glencore и QIA - перечислил деньги за покупку 19,5% российской компании
 
"Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме, уже перечислены", - заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
 
"Иностранцы уже перечислили свою часть - 700 с лишним млрд. В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" 1,1 трлн руб. примерно", - уточнил он.
 
Пакет акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" приобрел паритетный консорциум суверенного фонда Катара и сырьевого трейдера Glencore. Они заплатили 692,4 млрд рублей (около 10,2 млрд евро, большую часть этой суммы дали банки во главе с консультантом "Роснефтегаза", итальянским Banca Intesa Sanpaolo).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547317/

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Путин заявил о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти"

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 15:04   
Новый акционер "Роснефти" - консорциум Glencore и QIA - перечислил деньги за покупку 19,5% российской компании
 
"Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме, уже перечислены", - заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
 
"Иностранцы уже перечислили свою часть - 700 с лишним млрд. В общем и целом бюджет получил от продажи "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" 1,1 трлн руб. примерно", - уточнил он.
 
Пакет акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" приобрел паритетный консорциум суверенного фонда Катара и сырьевого трейдера Glencore. Они заплатили 692,4 млрд рублей (около 10,2 млрд евро, большую часть этой суммы дали банки во главе с консультантом "Роснефтегаза", итальянским Banca Intesa Sanpaolo).
 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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