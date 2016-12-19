«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:59

Материалов, которые следствие предоставило по делу Алексея Улюкаева, было достаточно для его увольнения, заявил Владимир Путин. Он призвал не делать поспешных выводов насчет дела бывшего министра



Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что материалы, которые ему предоставили, являются достаточными для отстранения министра экономического развития Алексея Улюкаева с должности.



«С Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).



Он пояснил, что пока не стоит делать предварительных выводов по этому делу, поскольку это «нецелесообразно и вредно».



Сотрудники правоохранительных органов задержали Улюкаева в ночь на 15 ноября. Следствие считает, что бывший министр был взят с поличным при получении взятки. Ему предъявили обвинение по ч.6 ст.290 Уголовного кодекса (получение и вымогательство взятки в особо крупном размере).



По версии Следственного комитета, Улюкаев вымогал у «Роснефти» $2 млн (более 130 млн руб.) в обмен на положительное заключение подконтрольного ему ведомства в отношении сделки по покупке госкомпании — 50,08% акций «Башнефти» у государства.



Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Кроме того, 16 декабря суд арестовал десять земельных участков и жилой дом в Смоленской области, которые принадлежат Улюкаеву. Сам бывший министр своей вины не признает. Его адвокат Тимофей Гриднев заявлял, что Улюкаев расценивает случившееся как провокацию.



Вечером 15 ноября президент России Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. Сейчас Минэкономразвития возглавляет бывший замминистра финансов Максим Орешкин.



Наталья КондрашоваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547316/ Источник: РБК ← Путин: сохранение резервов ЦБ - хорошая подушка безопасности для экономики Путин заявил о поступлении в бюджет денег от продажи акций "Роснефти" → Новости net.finam.ru