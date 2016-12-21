«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:54

Сохранение резервов правительства и золото-валютных резервов Центрального банка РФ является хорошей подушкой безопасности для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.



"Резервный фонд правительства немножко сократился, но в ноябре остался практически неизменным. Это резервы правительства. Остаются на уровне 100 миллиардов долларов. При этом золото-валютные резервы Центрального банка даже немножко подросли. Если вначале это было порядка 368, по-моему, миллиардов, то сегодня это уже 400 — 385 с небольшим. Поэтому этот разрыв, у нас все в порядке, это хорошая подушка безопасности", — заявил Путин.



По данным ЦБ, международные резервы РФ по состоянию на 1 декабря 2016 года составили 385,288 миллиарда долларов против 368,399 миллиарда долларов на 1 января.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547315/ Источник: РИА «Новости» ← Путин отметил сокращение оттока капитала из России в 2016 году Путин назвал «достаточными» для увольнения материалы по делу Улюкаева → Новости net.finam.ru