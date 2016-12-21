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Путин отметил сокращение оттока капитала из России в 2016 году
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:50
Отток капитала из России в 2016 году составит приблизительно 16-17 миллиарда долларов, динамика снижения показателя радует, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике…. 2015 (год — ред.) — 57 (миллиардов долларов — ред.). В этом году за первые, по-моему, 9-10 месяцев это было 9 (миллиардов долларов — ред.), будет по году где-то 16-17 миллиардов. Это с учетом выплаты кредитов и так далее", — сказал Путин на пресс-конференции.
"В целом это очень хорошая динамика", — добавил президент.