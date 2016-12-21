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Путин: долг регионов превысил 2 трлн рублей
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:45
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что общий долг регионов превышает 2 трлн руб.
«Задолженность регионов — свыше 2 трлн рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы решить эту проблему. В текущем году 380 млрд рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%», — подчеркнул президент.
Он также добавил, что только пять регионов России превысили допустимый уровень задолженности, и они требуют особого внимания.
Ранее сообщалось, что правительство собирается постепенно снижать объемы бюджетных кредитов регионам.