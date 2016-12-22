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Путин назвал три основных элемента пенсионной системы
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:27
В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал три элемента, которые лежат в основе российской пенсионной системы.
«Во-первых, это стаж. Во-вторых, уровень заработной платы граждан до выхода на пенсию. И третье — это возраст, в котором человек решил оформить свою пенсию», — сказал он.
На вопрос, что ждет пенсионеров в следующем году, он ответил: «как мы и планировали, в начале года выплатим 5 тыс. руб. всем, независимо от их доходов, включая военных».
Глава государства отметил, что для многих категорий граждан эти выплаты будут даже больше, чем могла бы быть доиндексация по уровню инфляции. Также он напомнил о планах проиндексировать пенсии по старости и социальные.
«В бюджете есть все средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости по уровню инфляции», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Минфин России рассчитывает на поддержку внедрения новой пенсионной системы.