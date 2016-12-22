«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:27

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал три элемента, которые лежат в основе российской пенсионной системы.



«Во-первых, это стаж. Во-вторых, уровень заработной платы граждан до выхода на пенсию. И третье — это возраст, в котором человек решил оформить свою пенсию», — сказал он.



На вопрос, что ждет пенсионеров в следующем году, он ответил: «как мы и планировали, в начале года выплатим 5 тыс. руб. всем, независимо от их доходов, включая военных».



Глава государства отметил, что для многих категорий граждан эти выплаты будут даже больше, чем могла бы быть доиндексация по уровню инфляции. Также он напомнил о планах проиндексировать пенсии по старости и социальные.





«В бюджете есть все средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости по уровню инфляции», — добавил он.



Ранее сообщалось, что Минфин России рассчитывает на поддержку внедрения новой пенсионной системы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547312/ Источник: Газета.ру ← Путин: наши налоги остаются самыми низкими в мире Путин: долг регионов превысил 2 трлн рублей → Новости net.finam.ru