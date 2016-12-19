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Путин: наши налоги остаются самыми низкими в мире
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:22
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что налоги в России остаются наиболее низкими в мире.
Он рассказал, что в начале нулевых, когда вводили налог в размере 13%, было очень много сомнений, но теперь видно, что это привело к росту сборов в семь раз.
По мнению Путина, переход к дифференцированному налогу на доходы физических лиц нецелесообразен.
«Социальная справедливость может быть достигнута и другими путями», — сказал он, приведя в пример налог на дорогое имущество и автомобили.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов выступил против введения прогрессивной шкалы налогообложения для физлиц.