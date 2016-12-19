«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:22

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что налоги в России остаются наиболее низкими в мире.



Он рассказал, что в начале нулевых, когда вводили налог в размере 13%, было очень много сомнений, но теперь видно, что это привело к росту сборов в семь раз.



По мнению Путина, переход к дифференцированному налогу на доходы физических лиц нецелесообразен.



«Социальная справедливость может быть достигнута и другими путями», — сказал он, приведя в пример налог на дорогое имущество и автомобили.





Ранее министр финансов России Антон Силуанов выступил против введения прогрессивной шкалы налогообложения для физлиц.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547311/ Источник: Газета.ру ← Путин: спад российского ВВП в 2016 году составит 0,5-0,6% Путин назвал три основных элемента пенсионной системы → Новости net.finam.ru