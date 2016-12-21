«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:17

Падение ВВП РФ по итогам 2016 года будет на уровне 0,5-0,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.



Президент напомнил, что в 2015 году спад ВВП был 3,7%.



"В этом году тоже будет небольшое снижение, но уже не 3,7%, мы думали, что это будет где-то около единицы, потом скорректировали и сказали, что это будет где-то 0,7%, потом 0,6%", — сказал Путин.



"За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП в стране, и, скорее всего, по году будет минус 0,5-0,6%", — отметил глава государства.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547310/