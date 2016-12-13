«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:12

"Лукойл" в этом году добыл 2 млн тонн нефти с месторождений имени Владимира Филановского и Юрия Корчагина, которые расположены в российской части Каспийского моря. Это на четверть больше, чем в 2015 году, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Александр Жилкин.



"Один из главных проектов этого года всероссийского масштаба - это запуск месторождения имени Филановского. В этом году с двух находящихся в эксплуатации месторождений "Лукойл" добыл 2 млн тонн нефти, что на четверть больше, чем в прошлом", - сказал Жилкин, выступая с докладом об итогах социально-экономического развития региона за год.



Губернатор отметил ввод в эксплуатацию в регионе завода по производству томатной пасты (в этом году произведено более 7 тысяч тонн томат-пасты), перед которым поставлена "амбициозная цель - занять до трети российского рынка". Наконец, третье важное событие - развитие особой экономической зоны, резидентами которой уже стали 4 компании.



Также Жилкин подчеркнул, что 2016 год регион завершает "в уверенном с экономической точки зрения положительном тренде - мощности экономики, измеряемые ВРП, оцениваются в 317 млрд рублей (в прошлом году - около 304 млрд рублей). Инвестиции, направляемые в экономику, четвертый год превышают 100 млрд рублей.



Месторождение имени Корчагина введено в промышленную эксплуатацию в апреле 2010 года и является первым проектом "Лукойла" на Северном Каспии. Запасы углеводородов по категориям 3Р на месторождении превышают 270 млн баррелей нефтяного эквивалента. В этом году на месторождении был преодолен рубеж в 7 млн тонн нефти (с начала эксплуатации - прим. ТАСС).



Месторождении имени Владимира Филановского "Лукойл" ввел в промышленную эксплуатацию в октябре этого года. Оно было открыто в 2005 году и стало крупнейшим, открытым в России за последнюю четверть века. Извлекаемые запасы месторождения составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Максимальная проектная добыча нефти на нем должна составить 6 млн тонн в год.



Елена ПоротиковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547309/ Источник: "ТАСС" ← "Газпром" к 2020 г. обеспечит потребление в РФ газомоторного топлива до 4,5 млрд куб. Путин: спад российского ВВП в 2016 году составит 0,5-0,6% → Новости net.finam.ru