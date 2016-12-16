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"Газпром" к 2020 г. обеспечит потребление в РФ газомоторного топлива до 4,5 млрд куб.
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:07
"Газпром" к 2020 году обеспечит потребление в РФ газомоторного топлива до 4,5 млрд кубометров в год, построив для этого несколько сотен новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сегодня сообщил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на открытии сети АГНКС в Татарстане.
"Мы планируем к 2020 году построить несколько сотен современных автозаправочных станций и довести потребление газа до 4,5 млрд кубометров в год", - сказал Зубков. Он напомнил, что природный газ сегодня используется в качестве моторного топлива в 82 странах мира, а его мировое потребление превысило 40 млрд кубометров в год, всего в мире работают 23 млн автомобилей на газовом топливе.
"Нам удалось за 3 года развернуть работу по этому направлению в 21 регионе страны, все планы, которые мы ставили на этот год, мы выполнили на 100 процентов, мы запускаем в этом году 35 новых станций и 4 станции реконструируем, мы свои обещания сдержали", - отметил Зубков.
Председатель совета директоров "Газпрома" сегодня открыл в Татарстане 6 новых АГНКС сети "Газпром". Станции построены в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Азнакаево, Лениногорске и в поселке городского типа Алексеевское.
Всего в 2016 году "Газпром" построил в Татарстане 9 АГНКС, общий объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день газозаправочная сеть "Газпрома" в Татарстане включает 19 объектов.
Алексей Угаров