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Экспорт, импорт

Путин: Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле

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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:02    
Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле, сохранила резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
 
"Это (дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,7% ВВП – ред.), на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли, более 70 миллиардов долларов. Мы сохранили наши резервы. Да, Резервный фонд правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным", — сказал Путин.
 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре составило 79,7 миллиарда долларов, снизившись на 42,3%, или на 58,4 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорилось ранее в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
 
Международные резервы РФ по состоянию на 16 декабря составили 379 миллиардов долларов против 387 миллиардов долларов на 9 декабря, сообщал ранее Банк России. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
 
За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547307/

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Путин: Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:02   
Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле, сохранила резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
 
"Это (дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,7% ВВП – ред.), на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли, более 70 миллиардов долларов. Мы сохранили наши резервы. Да, Резервный фонд правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным", — сказал Путин.
 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре составило 79,7 миллиарда долларов, снизившись на 42,3%, или на 58,4 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорилось ранее в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
 
Международные резервы РФ по состоянию на 16 декабря составили 379 миллиардов долларов против 387 миллиардов долларов на 9 декабря, сообщал ранее Банк России. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
 
За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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