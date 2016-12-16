«Нефть России», 23.12.16, Москва, 14:02

Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле, сохранила резервы, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.



"Это (дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,7% ВВП – ред.), на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли, более 70 миллиардов долларов. Мы сохранили наши резервы. Да, Резервный фонд правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным", — сказал Путин.



Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре составило 79,7 миллиарда долларов, снизившись на 42,3%, или на 58,4 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорилось ранее в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).



Международные резервы РФ по состоянию на 16 декабря составили 379 миллиардов долларов против 387 миллиардов долларов на 9 декабря, сообщал ранее Банк России. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).



За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547307/ Источник: РИА «Новости» ← Путин рассказал о своей вере в победу Трампа "Газпром" к 2020 г. обеспечит потребление в РФ газомоторного топлива до 4,5 млрд куб. → Новости net.finam.ru