«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:57

Владимир Путин сказал, что в ходе предвыборной кампании США он верил в победу Дональда Трампа. По мнению президента страны, миллиардер выиграл, потому что «почувствовал настроение общества»



Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что он верил в победу миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия-24».



«Никто не верил, кроме нас с вами, в том, что он [Трамп] победит», — сказал глава государства.



Путин объяснил победу Трампа тем, что кандидат от республиканцев понял настрой граждан США, «почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел».



Помимо этого, глава государства ответил на заявление президента США Барака Обамы, которое он сделал во время своей пресс-конференции 16 декабря. Тогда Обама сообщил, что бывший президент США Рональд Рейган «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, что более трети республиканцев разделяют взгляды Путина.



Глава государства, напротив, предположил, что Рейган «порадовался бы, что представители его партии везде побеждают».



Наталья КондрашоваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547306/ Источник: РБК ← Путин назвал "абсолютно приемлемым" дефицит бюджета в 3,7% ВВП в 2016 году Путин: Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле → Новости net.finam.ru