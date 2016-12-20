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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:57
Владимир Путин сказал, что в ходе предвыборной кампании США он верил в победу Дональда Трампа. По мнению президента страны, миллиардер выиграл, потому что «почувствовал настроение общества»
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что он верил в победу миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия-24».
«Никто не верил, кроме нас с вами, в том, что он [Трамп] победит», — сказал глава государства.
Путин объяснил победу Трампа тем, что кандидат от республиканцев понял настрой граждан США, «почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел».
Помимо этого, глава государства ответил на заявление президента США Барака Обамы, которое он сделал во время своей пресс-конференции 16 декабря. Тогда Обама сообщил, что бывший президент США Рональд Рейган «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, что более трети республиканцев разделяют взгляды Путина.
Глава государства, напротив, предположил, что Рейган «порадовался бы, что представители его партии везде побеждают».
Наталья Кондрашова