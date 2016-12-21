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Путин назвал "абсолютно приемлемым" дефицит бюджета в 3,7% ВВП в 2016 году
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:52
Федеральный бюджет РФ в 2016 году будет исполнен с дефицитом 3,7% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин. Это соответствует параметрам, предусмотренным законом о бюджете на текущий год.
"Дефицит бюджета у нас в прошлом году был 2,6% ВВП, в этом году будет чуть-чуть повыше. На данный момент, за 10 месяцев, (дефицит) 2,4% ВВП, будет 3,7% ВВП. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли - более $70 млрд", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу.
Глава государства отметил, что резервы государства сохраняются. "Да, Резервный фонд правительства немного сократился, но Фонд национального благосостояния остался практически неизменным. Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд. При этом золотовалютные резервы ЦБ даже подросли. Если в начале года было $368 млрд, сегодня уже под $400 млрд - $385 с небольшим. По этому показателю у нас все в порядке, и это хорошая "подушка" безопасности", - сказал он.
Размер дефицита 3,7% ВВП предусмотрен поправками в бюджет текущего года. При этом в документах к проекту бюджета на 2017-2019 годы Минфин давал оценку на текущий год в 3,9% ВВП. Как поясняла замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, дефицит в 3,9% может быть за счет переходящих остатков с 2015 года. "Но если и в этом году будут переходящие остатки на 2017 год, то может быть и в размере, учтенном в законе", - сказала она.
Совокупный объем Резервного фонда на 1 декабря 2016 года составил 2 трлн 32,7 млрд рублей, что эквивалентно $31,3 млрд, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 628,09 млрд рублей, что эквивалентно $71,26 млрд. При этом министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в декабре на финансирование дефицита бюджета будет израсходовано порядка 1 трлн рублей.