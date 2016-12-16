«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:47

Украина намерена с 2021 года начать экспортировать газ, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.



Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергонезависимости.



"Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа… В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта газа, а начиная с 2021 года станет его экспортером", — сказал Насалик, выступая в парламенте в пятницу.



Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года, но продолжает закупать транзитный газ в ЕС. Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале.



Однако договориться о возобновлении поставок не удалось. Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом". Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547304/ Источник: РИА «Новости» ← Путин: Россия имеет все шансы вписаться в тренд технологической революции Путин назвал "абсолютно приемлемым" дефицит бюджета в 3,7% ВВП в 2016 году → Новости net.finam.ru