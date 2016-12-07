«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:42

Россия сохранит мировое лидерство в ряде отраслей промышленности и имеет все шансы стать одной из ведущих стран-производителей высокотехнологичной продукции, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.



"В общем и целом, я считаю, что руки опускать не надо — наоборот, у нас есть все основания полагать, что мы сохраним свое лидерство в ключевых отраслях на многие десятилетия вперед. И конечно мы исходим из того, что мы должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции. У нас для этого есть все шансы, учитывая высокий уровень наших науки и образования", — сказал он.



В подтверждении своих слов Путин напомнил, что за последние годы российский экспорт вырос "практически с нуля" до 7 миллиардов долларов. Среди отраслей промышленности, в которых Россия традиционно удерживает первые позиции, президент назвал ядерные технологии, ракетно-космическую промышленность и оборонно-промышленный комплекс.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547303/ Источник: РИА «Новости» ← Путин назвал основную статью экономии бюджета в 2017 году Украина планирует стать экспортером газа с 2021 года → Новости net.finam.ru