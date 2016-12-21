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Путин назвал основную статью экономии бюджета в 2017 году
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:37
Основная экономия в бюджете РФ на 2017-2019 годы придется на раздел "Национальная оборона", сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "Национальная оборона". Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел "Национальная оборона", то в этом году — за последние пять — мы сильно увеличили эти расходы, это уже 4,7%, в следующем году будет 3,3%, и в 2019 году — 2,8% ВВП. И на протяжении нескольких лет будем его (уровень расходов — ред.) держать", — сказал Путин.