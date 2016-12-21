«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:32

Россия не собирается изолировать свою экономику и будет развивать ее в высокотехнологичном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.



"Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, а она хочет развиваться и будет развиваться в высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", — сказал Путин.



Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.



Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547301/