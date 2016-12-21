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Россия не собирается изолировать свою экономику, заявил Путин
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13:12 · Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:32
Россия не собирается изолировать свою экономику и будет развивать ее в высокотехнологичном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, а она хочет развиваться и будет развиваться в высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.
Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".