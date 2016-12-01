Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Сегодня 23 декабря 2016 года, пятница , 14:30:29 мск
Нефть, Brent: $54.79 +0,3
Валюта:    60.86 -0,25    63.56 -0,05
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1259.33 Мб информации:

  • 530763 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Атомная энергетика

Ленинградская АЭС проведет испытания нового блока и загрузку топлива весной 2017 года

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:27    
Ленинградская АЭС планирует начать горячие испытания строящегося энергоблока ВВЭР-1200 в марте 2017 года с тем, чтобы выполнить в том же году физический пуск реактора и энергопуск. Об этом сообщил сегодня директор станции Владимир Перегуда на пресс- конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.
 
"Весь этот год (2016 - прим. ТАСС) идет подготовка к горячим испытаниям, которые мы планируем в марте. В начале 2017 года у нас планируются испытания гермооболочки. Она имеет довольно серьезную функцию - она предназначена защитить реактор даже при падении самолета, при урагане, смерче и так далее. Мы планируем выйти в начале следующего года на ее испытания и дальше выйти на горячие испытания с условием, что в следующем году мы должны осуществить физический пуск реактора и энергопуск", - рассказал директор станции.
 
В 2016 году на блоке замещения завершены основные строительные работы по первому пусковому комплексу, выполнен монтаж реактора, турбины. "Основной объем работ по монтажу оборудования - и технологического, и электротехнического - мы практически выполнили. До конца года мы планируем подготовить первый контур к заполнению и далее выходу на гидроиспытания", - отметил Перегуда.
 
По словам директора Ленинградской АЭС, вместо 163 технологических урановых сборок в реакторе установлены имитаторы. "Это полная копия того, что будет в реакторе с топливом, единственное, что там нет урана. После того, как мы все соберем, начнем операции по проверке на плотность, потом гидроиспытания, потом горячие испытания. Вся схема будет собираться уже как с настоящим топливом, только без настоящего топлива", - пояснил руководитель станции.
 
Загрузка ядерного топлива, по его словам, планируется в мае или июне 2017 года. "Мы ставим такую точку - где-то в мае-июне быть готовыми (к загрузке топлива - прим. ТАСС). Но надо подготовить все системы, дороги, получить лицензии, подготовить персонал и так далее. Что касается "железа", техники - это, конечно, все надо делать по результатам испытаний и дальше двигаться", - добавил Перегуда.
 
Об атомной станции
 
Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт- Петербурга на берегу Финского залива. На станции, запущенной в 1973 году, эксплуатируются 4 блока с реакторами типа РБМК-1000. Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.
 
В августе 2007 года начались работы по строительству Ленинградской АЭС-2. Замещающие энергоблоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР-1200). Первый замещающий блок на Ленинградской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию к 2018 году.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547300/

Сенаторы одобрили соглашение между РФ и Киргизией о беспошлинных поставках нефтиРоссия не собирается изолировать свою экономику, заявил Путин
Просмотров: 116
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Как Трамп обрушил золото
Выставки:
 
Реклама
Дави на Газ
Новости
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 
14:22 · Путин: наши налоги остаются самыми низкими в мире
14:17 · Путин: спад российского ВВП в 2016 году составит 0,5-0,6%
14:12 · "Лукойл" на Каспии добыл на четверть больше нефти, чем в прошлом году - губернатор
14:07 · "Газпром" к 2020 г. обеспечит потребление в РФ газомоторного топлива до 4,5 млрд куб.
14:02 · Путин: Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле
13:57 · Путин рассказал о своей вере в победу Трампа
13:52 · Путин назвал "абсолютно приемлемым" дефицит бюджета в 3,7% ВВП в 2016 году
13:47 · Украина планирует стать экспортером газа с 2021 года
13:42 · Путин: Россия имеет все шансы вписаться в тренд технологической революции
13:37 · Путин назвал основную статью экономии бюджета в 2017 году
13:32 · Россия не собирается изолировать свою экономику, заявил Путин
13:27 · Ленинградская АЭС проведет испытания нового блока и загрузку топлива весной 2017 года
13:22 · Сенаторы одобрили соглашение между РФ и Киргизией о беспошлинных поставках нефти
13:17 · Власти ХМАО в 2016 году предложили к лицензированию 80 участков недр - губернатор
13:12 · Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Ленинградская АЭС проведет испытания нового блока и загрузку топлива весной 2017 года

«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:27   
Ленинградская АЭС планирует начать горячие испытания строящегося энергоблока ВВЭР-1200 в марте 2017 года с тем, чтобы выполнить в том же году физический пуск реактора и энергопуск. Об этом сообщил сегодня директор станции Владимир Перегуда на пресс- конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.
 
"Весь этот год (2016 - прим. ТАСС) идет подготовка к горячим испытаниям, которые мы планируем в марте. В начале 2017 года у нас планируются испытания гермооболочки. Она имеет довольно серьезную функцию - она предназначена защитить реактор даже при падении самолета, при урагане, смерче и так далее. Мы планируем выйти в начале следующего года на ее испытания и дальше выйти на горячие испытания с условием, что в следующем году мы должны осуществить физический пуск реактора и энергопуск", - рассказал директор станции.
 
В 2016 году на блоке замещения завершены основные строительные работы по первому пусковому комплексу, выполнен монтаж реактора, турбины. "Основной объем работ по монтажу оборудования - и технологического, и электротехнического - мы практически выполнили. До конца года мы планируем подготовить первый контур к заполнению и далее выходу на гидроиспытания", - отметил Перегуда.
 
По словам директора Ленинградской АЭС, вместо 163 технологических урановых сборок в реакторе установлены имитаторы. "Это полная копия того, что будет в реакторе с топливом, единственное, что там нет урана. После того, как мы все соберем, начнем операции по проверке на плотность, потом гидроиспытания, потом горячие испытания. Вся схема будет собираться уже как с настоящим топливом, только без настоящего топлива", - пояснил руководитель станции.
 
Загрузка ядерного топлива, по его словам, планируется в мае или июне 2017 года. "Мы ставим такую точку - где-то в мае-июне быть готовыми (к загрузке топлива - прим. ТАСС). Но надо подготовить все системы, дороги, получить лицензии, подготовить персонал и так далее. Что касается "железа", техники - это, конечно, все надо делать по результатам испытаний и дальше двигаться", - добавил Перегуда.
 
Об атомной станции
 
Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт- Петербурга на берегу Финского залива. На станции, запущенной в 1973 году, эксплуатируются 4 блока с реакторами типа РБМК-1000. Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.
 
В августе 2007 года начались работы по строительству Ленинградской АЭС-2. Замещающие энергоблоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР-1200). Первый замещающий блок на Ленинградской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию к 2018 году.
 

 


© 1998 — 2016, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Декабрь 2016
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 