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Ленинградская АЭС проведет испытания нового блока и загрузку топлива весной 2017 года
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:27
Ленинградская АЭС планирует начать горячие испытания строящегося энергоблока ВВЭР-1200 в марте 2017 года с тем, чтобы выполнить в том же году физический пуск реактора и энергопуск. Об этом сообщил сегодня директор станции Владимир Перегуда на пресс- конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.
"Весь этот год (2016 - прим. ТАСС) идет подготовка к горячим испытаниям, которые мы планируем в марте. В начале 2017 года у нас планируются испытания гермооболочки. Она имеет довольно серьезную функцию - она предназначена защитить реактор даже при падении самолета, при урагане, смерче и так далее. Мы планируем выйти в начале следующего года на ее испытания и дальше выйти на горячие испытания с условием, что в следующем году мы должны осуществить физический пуск реактора и энергопуск", - рассказал директор станции.
В 2016 году на блоке замещения завершены основные строительные работы по первому пусковому комплексу, выполнен монтаж реактора, турбины. "Основной объем работ по монтажу оборудования - и технологического, и электротехнического - мы практически выполнили. До конца года мы планируем подготовить первый контур к заполнению и далее выходу на гидроиспытания", - отметил Перегуда.
По словам директора Ленинградской АЭС, вместо 163 технологических урановых сборок в реакторе установлены имитаторы. "Это полная копия того, что будет в реакторе с топливом, единственное, что там нет урана. После того, как мы все соберем, начнем операции по проверке на плотность, потом гидроиспытания, потом горячие испытания. Вся схема будет собираться уже как с настоящим топливом, только без настоящего топлива", - пояснил руководитель станции.
Загрузка ядерного топлива, по его словам, планируется в мае или июне 2017 года. "Мы ставим такую точку - где-то в мае-июне быть готовыми (к загрузке топлива - прим. ТАСС). Но надо подготовить все системы, дороги, получить лицензии, подготовить персонал и так далее. Что касается "железа", техники - это, конечно, все надо делать по результатам испытаний и дальше двигаться", - добавил Перегуда.
Об атомной станции
Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт- Петербурга на берегу Финского залива. На станции, запущенной в 1973 году, эксплуатируются 4 блока с реакторами типа РБМК-1000. Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.
В августе 2007 года начались работы по строительству Ленинградской АЭС-2. Замещающие энергоблоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа (ВВЭР-1200). Первый замещающий блок на Ленинградской АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию к 2018 году.