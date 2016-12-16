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Сенаторы одобрили соглашение между РФ и Киргизией о беспошлинных поставках нефти
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«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:22
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил ратификацию соглашения с Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, которое предусматривает беспошлинные поставки российского сырья в Киргизию.
Согласно условиям соглашения, Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего потребления Киргизии. Компетентные органы стран-подписантов до начала каждого календарного года будут согласовывать объемы и номенклатуру внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов в Киргизии на следующий календарный год. По ним будут утверждаться индикативные балансы, на основании которых будет определяться объем беспошлинных поставок. Поставки сверх балансов будут облагаться пошлинами.
Соглашение также запрещает реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае выявления фактов реэскпорта и отсутствия взаимоприемлемых договоренностей в течение двух месяцев, российская сторона может приостановить беспошлинные поставки. Запрет на реэкспорт распространяется также на товары, страной происхождения которых является РФ, ввозимые в Киргизию из других государств - членов Евразийского экономического союза.
Как отметил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев, данное соглашение "является одной из форм поддержки, которую оказывает Россия Киргизии".
Соглашение между правительством РФ и правительством Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов было подписано в Бишкеке 6 июня 2016 г. на основании распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соглашения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.