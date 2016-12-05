«Нефть России», 23.12.16, Москва, 13:17

Власти Ханты- Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) предложили в 2016 году к лицензированию 80 участков недр с запасами нефти в 300 млн тонн. Об этом сообщила сегодня губернатор региона Наталья Комарова.



"В этом году правительством Югры было предложено к лицензированию 80 участков недр с суммарными запасами в 300 млн тонн нефти. Мир стоит на пороге нового нефтяного бума, и чтобы оказаться на волне, а не под ней, отрасль должна быть готова технологически. В условиях повышенной неопределенности внешних факторов наличие собственной технологической базы - задача номер один для нефтяной отрасли", - сказала она во время обращения к жителям, представителям общественности и депутатам.



В департаменте общественных и внешних связей региона уточнили, что порядка 25 из 80 участков уже получили лицензию.



По словам Комаровой, особый приоритет будет отдан развитию сети индустриальных парков. "Определена специализация трех парков: в Сургуте - по производству блочной продукции и электрощитового оборудования, в Сургутском районе - промышленное производство и логистика, в Нижневартовске - высокотехнологичные услуги в сфере нефтесервиса. Вокруг парков и отдельных предприятий начинают формироваться промышленные кластеры", - добавила губернатор.



Глава региона дала поручение профильным ведомствам в 2017 году провести аттестацию этих парков с последующим включением в реестр промышленных кластеров России и получением соответствующей поддержки Минпромторга РФ.



Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/547298/ Источник: "ТАСС" ← Финансовая аналитика от Альпари: Конференция Путина окажет поддержку котировкам рубля и рынку акций Сенаторы одобрили соглашение между РФ и Киргизией о беспошлинных поставках нефти → Новости net.finam.ru